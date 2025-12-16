Comercio Córdoba y Cruz Roja se alían frente a la soledad no deseada

Una mujer coloca el cartel 'Establecimiento amigo de las personas mayores' en la ventana de un local. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial del Comercio de Córdoba y Cruz Roja han presentado este lunes su alianza frente a la soledad no deseada. El objetivo de este acuerdo --enmarcado en la iniciativa de 'Establecimientos amigos de las personas mayores' que impulsa la institución humanitaria con apoyo del Ayuntamiento de Córdoba-- es implicar al comercio local en la prevención de la soledad no deseada y en la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad, aprovechando la cercanía y confianza que los establecimientos mantienen con su clientela habitual, especialmente personas mayores.

Tal y como han indicado sendas entidades en una nota, la idea es que esta colaboración entre ambas instituciones facilite que más negocios de barrio, como farmacias, tiendas de alimentos, mercerías, peluquerías, etcétera, se animen a unirse a esa red de "establecimientos amigos de las personas mayores".

En este sentido, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha señalado que "el comercio de proximidad no solo cumple una función económica, sino también social. Nuestros establecimientos son espacios de confianza y relación diaria, especialmente para muchas personas mayores, y este acuerdo nos permite poner esa cercanía al servicio de una causa tan importante como la lucha contra la soledad no deseada".

Bados ha añadido que "desde Comercio Córdoba queremos que nuestros comerciantes se sientan parte activa de una red solidaria, capaz de detectar situaciones de vulnerabilidad y de orientar a quienes lo necesiten hacia los recursos adecuados, contribuyendo así a una ciudad más humana y cohesionada".

Por su parte, María Torralbo, responsable provincial del programa de Mayores de Cruz Roja, ha remarcado que con esta iniciativa "queremos que los comercios se conviertan en aliados para detectar la soledad no deseada y para informar a las personas mayores sobre los recursos y actividades que ofrece Cruz Roja para reducir el aislamiento y fomentar el buen trato".

Los establecimientos que se adhieran recibirán una insignia identificativa como 'Comercio amigo de las personas mayores' e información para orientar a su clientela sobre los servicios y actividades que ofrece Cruz Roja, como acompañamiento en gestiones, visitas domiciliarias, talleres, excursiones y acciones que fomentan un envejecimiento saludable.

Este acuerdo se enmarca en el proyecto 'Sensibilización a la sociedad cordobesa sobre las personas mayores', financiado por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, y refuerza el compromiso de ambas entidades para construir una ciudad más inclusiva y solidaria.