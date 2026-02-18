Comienza el rodaje de 'El Comentador', el documental sobre Averroes que conmemora los 900 años de su nacimiento

Claqueta en el comienzo del rodaje de 'El Comentador'. - UCO

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El documental 'El Comentador', cinta sobre Averroes que conmemora el noveno centenario de su nacimiento, ha comenzado oficialmente su grabación. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Córdoba (UCO), gira en torno a la vida, obra y legado de Averroes (Ibn Rushd), médico, filósofo, teólogo y jurista andalusí, así como una de las figuras capitales del pensamiento medieval y referente indiscutible del diálogo entre culturas.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, la filmación acaba de iniciarse en la ciudad de Lucena (Córdoba), lugar de exilio del intelectual andalusí antes de su traslado definitivo a Marrakech (Marruecos), donde falleció en 1198. El rodaje continuará durante los próximos meses en espacios emblemáticos de Córdoba, Lucena y Marrakech, con una puesta en escena que busca integrar el valor patrimonial de estos enclaves en la reconstrucción histórica y filosófica de la figura del llamado 'Comentador', reconocido por sus exégesis de la obra de Aristóteles.

El documental se enmarca en la conmemoración del noveno centenario del nacimiento de Averroes, una efeméride que ha propiciado la colaboración de hasta siete instituciones públicas para articular a lo largo del próximo año un programa de actividades académicas y culturales. Conferencias, congresos internacionales y exposiciones conforman una agenda que reivindica la vigencia de un pensador que, como ha señalado el vicerrector de Estudiantes de la UCO, Israel Muñoz, "ha tendido puentes entre distintos espacios y saberes".

Así, del 27 al 29 de abril, la Casa Árabe de Córdoba acogerá un congreso internacional dedicado a la figura de Averroes, que contará con la participación de veinte de los principales especialistas mundiales en su obra. Personal investigador procedente mayoritariamente de Estados Unidos, así como de Alemania, Francia, Túnez, Arabia Saudí, México, Qatar y España, entre otros países, analizarán la relevancia filosófica, jurídica y médica del pensador andalusí en el contexto global contemporáneo.

'El Comentador' integrará en su relato entrevistas con algunos de estos especialistas internacionales, combinadas con análisis histórico, recreaciones y una aproximación visual a los espacios que marcaron la trayectoria vital del filósofo. El objetivo es ofrecer una obra rigurosa y accesible que sitúe a Averroes en el centro del debate cultural actual, reivindicando su papel como transmisor del saber clásico y como símbolo de convivencia intelectual entre Oriente y Occidente.

El documental cuenta con la dirección de Ana Villa y Guillermo P. Sevilla, cineastas emergentes con una trayectoria ya consolidada en el circuito audiovisual español. Ambos son egresados del Grado en Cine y Cultura de la Universidad de Córdoba y han trabajado conjuntamente en diversos proyectos de reconocimiento nacional e internacional.

Ana Villa ha dirigido cortometrajes premiados como 'Un Polo de Limón' --galardonado con el Premio del Público en el Festival de Cine de Sorihuela y Mejor Cortometraje LGTBIQ+ en el Festival de Cine de Blanes, además de su selección en la categoría Talento Andaluz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y con mención de honor en el Festival de Cine de Reims (Francia)-- y ha finalizado recientemente el documental 'Que Arda la Calle', estrenado en la pasada edición de la Semana del Cine de Córdoba.

Por otro lado, Guillermo P. Sevilla es fundador de la productora Intersum Films y ha dirigido cortometrajes como pLa Espantadap, estrenado este mismo año y que ya ha recibido un primer premio en el festival de cine 'Man!fest' de Ciudad Real y una nominación a mejor cortometraje en los 'Blogos de Oro' de la crítica.

La banda sonora original de 'El Comentador' estará compuesta por José Róguez, compositor habitual de los directores, quien asumirá la creación de una partitura concebida específicamente para acompañar el recorrido vital e intelectual de Averroes.

Con esta producción, la Universidad de Córdoba refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio histórico e intelectual de la provincia y con la proyección internacional de una figura que continúa siendo clave para comprender la historia del pensamiento europeo y mediterráneo.