Comienzan en Jaén las tareas de arreglo y limpieza en el acceso a la Cañada de las Hazadillas, afectado por el temporal

Javier Padorno y Julio Millán en el acceso a la Cañada de las Hazadillas. - AYUNAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado el arreglo y limpieza de la carretera de acceso al entorno de la Cañada de las Hazadillas, una zona de esparcimiento, especialmente transitada con la llegada del buen tiempo, por lo que, tras verse afectada por los recientes temporales, "requería de una actuación especial, de arreglo, pero sobre todo, de limpieza y desbroce".

Así lo ha indicado el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, que, junto al alcalde, Julio Millán, ha visitado la zona donde se ha comenzado esta actuación, que se ejecuta con recursos propios de esta área municipal, según ha informado este martes en una nota el Consistorio.

"Hemos empezado por la parte de abajo con un equipo equipado de desbrozadoras y barredoras, precedidos de señalistas para controlar la circulación y mantener en todo momento la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y se empezará retirando todas las ramas y la maleza que hay en las cunetas y arcenes", ha explicado.

Se trata de una primera fase de la actuación que, posteriormente, se completará con más actuaciones en la parte de arriba del camino, "donde los equipos desplegados ahora se verán reforzados con maquinaria pesada específica".

En concreto, según ha añadido el edil, intervendrán una máquina retroexcavadora con cazo de pico y un camión para retirar la tierra y piedra acumuladas en las cunetas y dejarlas limpias para que puedan volver a evacuar posibles lluvias.

Además, habrá un bacheo para la recuperación del firme en una zona específica donde está muy ondulado y deteriorado por los estragos del temporal de estas pasadas semanas.