Junta moviliza 13,5 millones para reparar vías pecuarias e infraestructuras verdes de Cádiz tras las borrascas

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García visita las zonas afectadas por las borrascas recientes. A 24 de febrero de 2026 en Ubrique, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

UBRIQUE (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este martes la localidad gaditana de Ubrique para comprobar sobre el terreno los daños ocasionados por el reciente episodio de temporales y conocer las actuaciones previstas en el municipio, que cuentan con una inversión de 431.500 euros.

La visita se enmarca en las actuaciones impulsadas por su departamento dentro del Plan Andalucía Actúa, con el que la Consejería moviliza en la provincia de Cádiz un total de 13,5 millones de euros para la reparación de vías pecuarias e infraestructuras verdes, dentro de un esfuerzo global de 49 millones de euros en toda la comunidad autónoma.

En una nota, la Junta ha indicado que la inversión prevista en Cádiz se reparte entre la mejora de caminos forestales, vías pecuarias e infraestructuras asociadas, con una dotación de 10,7 millones de euros, y la recuperación de senderos, instalaciones de uso público y centros de visitantes, a los que se destinan otros 2,8 millones.

"Se trata de actuaciones orientadas a restablecer infraestructuras esenciales dañadas por el enjambre de borrascas que ha padecido Andalucía, y a garantizar la seguridad y la conectividad en el medio natural y rural", ha expresado la consejera, que ha destacado que se ha actuado "con rapidez" para identificar los puntos más afectados y priorizar aquellas intervenciones que "resultan clave para recuperar la normalidad en los municipios".

En esta línea, ha afirmado que la coordinación con los ayuntamientos "ha sido fundamental para ajustar las actuaciones a las necesidades reales de cada localidad".

En Ubrique las actuaciones previstas en esta primera fase se centran en la reparación de varios caminos forestales y vías pecuarias que han sufrido daños relevantes por desprendimientos, erosión y pérdida de material. Entre los trabajos programados se incluye la reconstrucción de una escollera en un camino forestal del monte público CA-50022-AY, en el tramo del Higuerón de Tavizna, donde un desprendimiento ha dejado intransitable una vía interior, además de daños en el firme para el acceso al monte, una actuación que cuenta con una inversión de 19.500 euros.

También se actuará en la vía pecuaria Cañada Real del Mojón de la Víbora, donde el desbordamiento del arroyo Garciago provocó la formación de un escalón y varios desprendimientos que han afectado a la plataforma del camino. Asimismo, afectó a un tramo de camino que da acceso a un centro de ocupación de personas discapacitadas. Los trabajos previstos, con una inversión conjunta de 212.000 euros, permitirán recuperar el firme y mejorar su estabilidad.

La Colada de la Fuente del Marroquí a las Amoladeras, por su parte, presenta un deterioro generalizado del firme, con la aparición de grandes cárcavas como consecuencia de los procesos de erosión. En este caso, la actuación prevista, valorada en 25.000 euros, permitirá mejorar las condiciones de tránsito y seguridad.

En la Colada de la Pasada de Córdoba, los daños detectados incluyen pérdida de árido y la presencia de socavones, lo que ha motivado una intervención de mejora integral del camino por valor de 50.000 euros. Por último, en la Colada del Enriadero se actuará en varios puntos afectados por deslizamientos de tierra e inundaciones, con trabajos de escarificado, refino, planeo y aporte de material que suman una inversión de 125.000 euros.

La consejera ha indicado que estas actuaciones han sido definidas a partir de las inspecciones técnicas realizadas tras el temporal y responden a necesidades "muy concretas del municipio". El objetivo, ha continuado, "no es únicamente reparar los daños, sino mejorar la seguridad y la funcionalidad de infraestructuras que tienen un uso diario para muchos vecinos".

Al hilo de esto último, ha reconocido el trabajo de los Agentes Medioambientales, los técnicos del propio Parque Natural Sierra de Grazalema y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), así como de la Delegación Territorial, que han sido "un faro para muchos agricultores y ganaderos que se quedaban atrapados por las lluvias, y que continúan hoy en día evaluando los daños".

"Nos comunican que aún se están produciendo deslizamientos, que hay caminos que son irrecuperables por la transformación del propio terreno y que, en ciertos lugares, todavía no han podido reconocer los daños ante la imposibilidad de acceder a través de vías que cuentan con graves desperfectos. Es decir, vamos a seguir trabajando durante algunas semanas y una vez esté analizado todo el territorio, seguiremos ampliando las actuaciones para recuperar estas infraestructuras cuando antes", ha agregado.

VISITA A ARCOS DE LA FRONTERA

La consejera también ha visitado Arcos de la Frontera, donde la Consejería acometerá actuaciones por un importe superior a los 295.000 euros, dentro de una primera evaluación de daños por el temporal dentro del Plan Andalucía Actúa.

Catalina García ha incidido en que los daños "se han inspeccionado, comunicado y valorado", lo que permite iniciar "de manera inmediata" las obras de emergencia que son necesarias para la recuperación del municipio.

Las actuaciones previstas se concentran principalmente en el monte público Morla, donde se intervendrá para corregir los daños provocados por la escorrentía y los procesos erosivos que han generado cárcavas y cortes en caminos forestales, con una inversión de 87.600 euros. En este ámbito, se llevarán a cabo trabajos de reconstrucción de badenes y escolleras, así como de refino y perfilado de los caminos afectados.

Además, se acometerán actuaciones de corrección hidrológica en zonas afectadas por barranqueras, que incluyen la reconstrucción de taludes, la instalación de escolleras y gaviones y la reparación de alambradas, entre otras actuaciones.

El mayor volumen de trabajos de emergencia se concentra en vías pecuarias del municipio, con una inversión de 200.000 euros, afectadas por socavones, pérdida de áridos y cortes en el firme. Estas intervenciones se llevarán a cabo en la Cañada Real de Ronda, y en las Coladas de la Pedrosa, de las Posadas, de Lebrija, del Higueral o del Postureo, entre otros.

Desde el inicio del tren de borrascas, Andalucía ha gestionado más de 13.600 emergencias. La provincia de Cádiz ha sido la más afectada, con 2.721 avisos registrados. El impacto del temporal también se ha traducido en el desalojo de más de 11.000 personas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga.

En el caso de los municipios gaditanos, cerca de 8.000 vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas, de los que 213 permanecen aún fuera de sus casas. En Ubrique, los desalojos afectaron a 350 personas. De ellos, 19 están pendientes todavía de regresar a sus domicilios, como ha detallado la Junta.

De otra parte, Catalina García se ha referido a los proyectos que se han llevado a cabo en Ubrique desde 2019 por parte de la Junta de Andalucía, que suman un total de 862.860 euros.

Sobre ello, ha hecho mención de la restauración del puente situado en la Vega del Realejo sobre el arroyo Garganta Barrida (237.500 euros); la adecuación de la Cañada Real del Mojón de la Víbora (146.223 euros), y la rehabilitación de un tramo de la Colada del Enriadero (33.527 euros).

Asimismo, ha reseñado las actuaciones en el municipio dentro del proyecto Economía Circular en la Sierra de Cádiz, que alcanzan una cuantía de 445.612 euros, como son las obras para las áreas de emergencia para residuos municipales, la recogida puerta a puerta o la campaña de compostaje doméstico.

Por último, ha puesto de relieve que Ubrique también se ha beneficiado del proyecto a nivel provincial para la instalación de elementos escultóricos para la promoción turística de los Espacios Naturales de la provincia (321.895 euros).