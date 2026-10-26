Comienzan las obras de reparación en la EDAR de Priego de Córdoba tras los daños de las borrascas

La subdelegada del Gobierno en Córdoba en funciones, Raquel Casado, asiste a una visita técnica con motivo del comienzo de las obras de reparación de los daños ocasionados por las borrascas de comienzos de año en infraestructuras de la EDAR de Priego. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Córdoba en funciones, Raquel Casado, ha asistido este lunes a una visita técnica con motivo del comienzo de las obras de reparación de los daños ocasionados por las borrascas de comienzos de año en las infraestructuras vinculadas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Priego de Córdoba.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno, la actuación se centra en la reparación de los daños registrados en la infraestructura de protección situada en el entorno de la EDAR y del sistema terciario, junto al cauce del río Salado, donde los episodios de lluvias provocaron procesos de erosión y socavación, desplazamientos de escollera y pérdidas parciales de la explanada.

La intervención forma parte de las actuaciones extraordinarias promovidas por el Gobierno de España para recuperar las infraestructuras agrarias y de riego afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos registrados entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 2026, al amparo del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, y de la Orden APA/142/2026, de 25 de febrero.

Durante la visita, la subdelegada ha conocido sobre el terreno los trabajos previstos y la planificación técnica de una intervención destinada a restituir las condiciones funcionales y de seguridad de las infraestructuras dañadas y a evitar que nuevos episodios de lluvias puedan agravar los desperfectos existentes.

Por parte de la Comunidad de Regantes se ha agradecido la actuación del Gobierno de España en esta obra, dado que "viene a solucionar situaciones que se mantenían en el tiempo y que gracias a esta actuación se van a solucionar".

FUTURO DEL REGADÍO Y DEL OLIVAR

La reparación de esta infraestructura tiene especial relevancia para la Comunidad de Regantes de Priego de Córdoba, cuyo sistema de riego abastece a 149 comuneros y da servicio a 484 hectáreas, fundamentalmente dedicadas al cultivo del olivar, mediante el aprovechamiento de aguas regeneradas procedentes de la EDAR.

La recuperación de las infraestructuras afectadas resulta, por tanto, importante para la actividad agrícola y para el mantenimiento de un sistema de riego que contribuye a la gestión eficiente del agua en una comarca en la que este recurso tiene una especial importancia para la producción agraria.

El Gobierno de España contempla la reparación de los daños en caminos agrarios e infraestructuras de regadío dentro de las medidas extraordinarias de respuesta a los temporales, cuya ejecución corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de los mecanismos previstos en la normativa y mediante los encargos a la empresa pública Tragsa.

Con esta visita técnica, la Subdelegación del Gobierno mantiene el seguimiento de las actuaciones destinadas a recuperar las infraestructuras afectadas por las borrascas y a favorecer la vuelta a la normalidad de la actividad agrícola en la provincia.