La comisión provincial del PFEA en Jaén aprueba el reparto de 25,7 millones que permitirán unas 20.100 contrataciones

Reunión de la comisión provincial del PFEA. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Seguimiento del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2026 ha aprobado por unanimidad la distribución de los fondos destinados a obras en los 97 municipios de Jaén. En concreto, 25,7 millones procedentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que permitarán la contatación estimada de unas 20.100 personas y la generación de unos 313.000 jornales.

El subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, ha presidido la reunión y ha recordado que el reparto de los fondos --que tenido el respaldo unánime de los integrantes de la comisión y tras la celebración de los respectivos consejos comarcales--, ha contemplado este año una nueva propuesta técnica con el fin de que el PFEA se acompase a la realidad del mercado laboral de cada territorio.

Esta comisión provincial, que habitualmente suele celebrarse a finales de julio, se ha pospuesto este año a comienzos de septiembre por la necesidad de subsanar algunos proyectos presentados por ayuntamientos y que tenían que cumplir con los nuevos criterios de la normativa, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

"Una vez que los proyectos ya cuentan con el visto bueno, están preparados para iniciarse a final de este mes de septiembre, como viene ocurriendo todos los años, toda vez que el gran trabajo del SEPE ha permitido conjugar los tiempos reales de gestión con con la efectiva actuación de fiscalización de los proyectos", ha destacado.

Por ello, Fernández ha insistido en el esfuerzo del SEPE en Jaén que, ante un cambio sustancial en los criterios del programa aprobado por toda la comisión, ha conseguido formular la propuesta definitiva" sin retrasos para su ejecución a partir de las próximas semanas, a pesar del importante número de subsanaciones".

El PFEA permite desarrollar obras y actuaciones promovidos por los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén y la Diputación durante los meses de menor actividad agrícola. Gracias a este plan, se ejecutan proyectos de mejora de infraestructuras, mantenimiento de espacios naturales y recuperación del patrimonio, además de iniciativas enfocadas a dinamizar la economía local.

El subdelegado, asimismo, ha señalado "la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones para seguir reforzando el tejido social y económico de la provincia, especialmente en el medio rural".

En la reunión de este viernes han participado representantes de las tres administraciones implicadas, como la directora provincial del SEPE, Isabel Mendoza; el delegado del Gobierno andaluz, Erik Domínguez; y el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, entre otros. También han asistido organizaciones sindicales y empresariales.

Los fondos que distribuye el SEPE cubren los costes de contratación y Seguridad Social, siguiendo unos criterios que valoran la situación laboral de cada municipio. Los proyectos deben ser de interés general o social y ejecutarse directamente por las entidades locales o mediante adjudicación, siempre dentro de sus competencias.

El subdelegado del Gobierno se ha referido también al "incremento" de los fondos del PFEA en la provincia de Jaén, que en 2018 contó con una asignación de unos 19 millones de euros.

NUEVO PLAN

Por otra parte, ha aludido al último Plan de Empleo que el Ejecutivo central ha puesto en marcha y que destinará hasta 10,5 millones de euros a la provincia de Jaén para financiar la contratación de personas desempleadas que participarán en trabajos vinculados a la recuperación de las zonas afectadas por el tren de borrascas de prinicipios de año.

"Un plan que, entre otras cosas, permite sortear el bloqueo de la oposición al incremento del programa vía Presupuestos Generales del Estado", ha apostillado Fernández.

Ha apuntado que permitirá seguir avanzando en la reconstrucción de los municipios afectados y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales. La actuación se articula a través del SEPE y serán las propias corporaciones locales las encargadas de llevar a cabo las contrataciones.

En el caso de la provincia de Jaén, la cuantía garantizada se aproxima a los 8,8 millones, a los que podrían sumarse alrededor de 1,75 millones adicionales. Concluido el periodo de solicitudes y a la espera de las resolución definitiva condicionada por la solicitudes realizadas por cada ayuntamiento, el subdelegado ha avanzado que esta medida permitiría la contratación de entre 600 y 1.000 personas desempleadas.

RESPUESTA AMPLIA

Esta nueva línea de empleo se integra "en una respuesta mucho más amplia del Gobierno de España", que ha movilizado más de 850 millones en la provincia de Jaén para afrontar los daños ocasionados por los temporales, recuperar y mejorar infraestructuras municipales, apoyar al sector agrícola y ganadero, reparar caminos rurales y generar oportunidades de empleo.

"Estamos hablando de una apuesta histórica por la provincia de Jaén que, sin duda, redundará en la dinámica económica y el mercado laboral de nuestros municipios", ha subrayado.

Dentro de esa cantidad, se encuentran los en torno a 450 millones movilizados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para que las entidades locales puedan reparar, reconstruir y mejorar las infraestructuras municipales afectadas, con alrededor de 2.500 actuaciones previstas en el conjunto de la provincia.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha efectuado ya distintos pagos que han llegado a casi 43.000 titulares de explotaciones agrarias y ganaderas, por un importe cercano a los 377 millones. Además, financiará la recuperación y acondicionamiento de caminos rurales afectados por las lluvias y las inundaciones con cerca de 64 millones en la provincia.