El comité de empresa del Complejo Medioambiental de Montalbán (Córdoba) alerta del estado de sus instalaciones

Trabajadores durante la jornada de huelga. - CCOO

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Complejo Medioambiental de Montalbán (Córdoba) ha agradecido a los trabajadores el "seguimiento superior al 90%" de la huelga general del pasado miércoles y ha exigido a la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) y a la Diputación que "dejen de vender la planta como un ejemplo medioambiental", pues "la infraestructura se cae a pedazos y el material reciclado no se puede vender".

Según una nota remitida por UGT y CCOO, el comité de empresa ha resaltado que, aunque la convocatoria coincidía en el marco de una huelga general, los trabajadores han aprovechado la movilización "para alzar la voz con rotundidad y reivindicar directamente su propia situación laboral y el estado operativo del centro de trabajo".

En este contexto, la representación sindical ha criticado la "insostenible brecha existente entre las campañas publicitarias de Epremasa y la realidad de la principal planta de tratamiento de residuos de la provincia", advirtiendo que "la gestión atraviesa el momento más crítico de su historia debido a una cadena de deficiencias administrativas, técnicas y laborales que las autoridades provinciales intentan ocultar tras titulares triunfalistas".

"La provincia de Córdoba debe saber que los 18 millones de euros de subvención anunciados para la modernización de la planta y el tratamiento del biogás se han perdido definitivamente por la incapacidad de tramitar pliegos legales y sin vicios", han señalado los representantes sindicales, añadiendo que "a esta pérdida millonaria se suma el hecho de que el contrato principal de explotación de la planta acumula tres años caducado, sometiendo a la plantilla a una permanente incertidumbre laboral y sin garantías de futuro".

Igualmente, el comité ha alertado de que la "falta de modernización integral ha provocado que el producto reciclado resultante sea de tan baja calidad que resulta imposible su comercialización en el mercado", de modo que "se acumula o acaba directamente en el vertedero, lo que supone un desastre ecológico y un perjuicio económico que acaba pagando la ciudadanía en su recibo a través del impuesto al vertido".

Paralelamente, ha calificado como "parches inútiles y de dudosa legalidad la estrategia de Epremasa de licitar partes aisladas de las instalaciones". "Están troceando las licitaciones para salir del paso, pero de nada sirve poner unos balísticos o prensas nuevas si la cinta transportadora que une los módulos está en práctica ruina. Toda la cadena de transferencia está colapsada y al borde del fallo estructural", han asegurado desde la representación laboral.

Ante este panorama, el comité de empresa ha exigido "a la dirección de Epremasa y a los responsables de la Diputación de Córdoba" la "licitación del pliego integral: la publicación inmediata y legalmente solvente del pliego de explotación integral de la planta de Montalbán, asegurando la subrogación a la nueva concesionaria y la plena garantía de todos los derechos laborales de la plantilla".

Igualmente, han pedido un "plan de inversión real y transparente", para la "reparación urgente de las infraestructuras de enlace en ruina y la erradicación del vertido sistemático de materiales reciclables no vendidos", y el "cese de la propaganda oficial" "mientras no se afronte y resuelva el abandono técnico, operativo y humano de las instalaciones".