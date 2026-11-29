Archivo - Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen, con el emblema representativo de su candidatura a la capitalidad cultural europea 2031. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada va a afrontar este lunes, 30 de noviembre, la defensa de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 en la sede del Ministerio de Cultura, en Madrid. Se trata del último paso del proceso antes del fallo definitivo, previsto para el 3 de diciembre.

Así, hasta la capital de España se va a desplazar un equipo encabezada por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, en la que participan representantes de todas las instituciones que forman parte del Consorcio para la Capitalidad Granada 2031 y el equipo de expertos que llevará a cabo la defensa ante el panel internacional.

La delegación granadina contará con 45 minutos de exposición, en los que intervendrán diez hombres y mujeres en representación del proyecto. A continuación, el panel de expertos abrirá un turno de 90 minutos de preguntas.

La alcaldesa ha señalado que la delegación afronta este momento "con ilusión, con confianza y responsabilidad" y con el propósito de "demostrar la solidez de la candidatura de Granada, ya plasmada en 'BidBook', así como todos sus objetivos y resolver las dudas de los evaluadores".

La defensa formal del proyecto llega después de que los evaluadores europeos visitaran Granada el pasado martes. Durante una jornada intensa, recorrieron algunos de los elementos que vertebran la candidatura y conocieron sobre el terreno cómo la ciudad articula su proyecto en torno al binomio Ciencia y Cultura, al talento, al patrimonio y a la capacidad transformadora de la cultura en nuestra ciudad.

El recorrido arrancó en la Puerta de la Justicia de la Alhambra, origen de la llave que da imagen a la candidatura y protagonista del cortometraje Elvira y el tesoro, y pasó por el Patio de los Arrayanes, el Centro Federico García Lorca, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y el Parque de las Ciencias.