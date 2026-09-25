Las comunidades de regantes piden a la CHG que autorice ya el uso de 50hm3 de reserva para "garantizar" cultivos

Los regantes piden que se autorice el uso de los 50hm3 de reserva para el mes de octubre "condicionado" a la evolución de las precipitaciones durante septiembre y el propio octubre. - CREA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (CREA Andalucia) ha reclamado este viernes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, "si las previsiones meteorológicas para las próximas semanas mantienen la actual ausencia de precipitaciones", active la reserva de 50 hm3 prevista para el mes de octubre, con el objetivo de "garantizar la continuidad de los riegos y completar adecuadamente la campaña de los cultivos".

En una nota de prensa, la entidad ha recordado que la Comisión de Desembalse del Guadalquivir del pasado 10 de abril acordó para el Sistema de Regulación General (SRG) un desembalse de 1.200 hm3 para la campaña comprendida entre el 16 de abril y el 30 de septiembre, contemplando además una reserva adicional de 50 hm3 para el mes de octubre, cuya utilización quedaría "condicionada" a la evolución de las precipitaciones durante septiembre y octubre.

CREA considera ya que la situación meteorológica actual "aconseja valorar la activación de esta reserva". El mes de septiembre está transcurriendo hasta el momento con temperaturas elevadas y escasas precipitaciones, mientras que las previsiones disponibles para lo que resta de mes y los primeros días de octubre no apuntan a un cambio significativo de esta situación.

"Esta situación adquiere especial importancia por la elevada carga de cosecha de los cultivos, especialmente los leñosos, tras el buen año pluviométrico. En el caso del olivar, los meses de septiembre y octubre son críticos para completar la maduración, por lo que una interrupción del riego sin precipitaciones suficientes podría provocar mermas relevantes en una cosecha que se presentaba inicialmente favorable", ha argumento CREA.