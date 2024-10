El concejal de Hacienda aclara al CES local que el Ayuntamiento de Jaén no ha adoptado ninguna decisión sobre impuestos

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Jaén, José María Álvarez, ha aclarado este sábado al Consejo Económico y Social (CES) local que el equipo de gobierno no ha adoptado ninguna decisión que afecte al ámbito impositivo. Por esta razón, califica de "totalmente errónea" la relación de subida de impuestos que detalla el órgano consultivo en una nota de prensa.

"Le pido al CES local que no se haga eco de filtraciones interesadas y falsas y que no genere alarma social entre la ciudadanía", expone el edil, para quien la nota es "extemporánea, adolece de veracidad y no tiene en cuenta los esfuerzos que realiza" el equipo de gobierno para mejorar la situación financiera del Ayuntamiento de la capital.

En este sentido, Álvarez recuerda al CES que el equipo de gobierno trabaja desde su constitución en un plan de eficiencia en cuyo marco se analizan "opciones del ayuntamiento para reducir la deuda y aprobar el presupuesto". Y apostilla que intenta evitar la "aplicación de medidas" que repercutan en los jiennenses, "si bien el Gobierno no nos lo pone fácil".

"Por poner un ejemplo, el Gobierno de España fuerza todos los ayuntamientos del país a implantar una nueva tasa para el tratamiento de residuos que afectará a locales y domicilios particulares", resalta José María Álvarez, quien denuncia que es también el presidente Pedro Sánchez quien a través del Ministerio de Hacienda, dirigido por la andaluza María Jesús Montero, le ha planteado que "suba los impuestos o que despida a centenares de trabajadores públicos".

Para el concejal de Hacienda, la propuesta del Gobierno central es "tanto más injusta cuanto que", según expone, "el hecho de que el Ayuntamiento de Jaén sea porcentualmente el más endeudado de España está directamente relacionado con la pésima gestión de los gobiernos municipales del PSOE", que la formación que gobierna el país.

La difícil situación financiera del Ayuntamiento de Jaén ha motivado que el equipo de gobierno elabore en la actualidad un plan de eficiencia que precisamente recoge diversas propuestas planteadas por el CES, como la contención del capítulo II; la racionalización de los servicios y la mejor de la recaudación. De ahí que "desde el máximo respeto" pida al órgano consultivo colaboración y también "rigor" en sus declaraciones.