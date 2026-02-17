Concentración de sanitarios en el centro de salud de Guadix (Granada) en repulsa por una agresión a una profesional

Concentración contra la agresión a una sanitaria - SATSE

GUADIX (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Personal de Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria Granada Nordeste ha informado de la concentración que ha llevado a cabo en el centro de salud de Guadix en repulsa por una agresión sufrida por una profesional durante el ejercicio de su labor asistencial.

En dicha concentración participaron representantes de todas las organizaciones sindicales representadas en esta Junta de Personal (UGT, Satse, CSIF, SMA y CCOO), así como representantes del equipo directivo del área "en una muestra unitaria de rechazo firme y rotundo ante cualquier forma de violencia" contra los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Desde la Junta de Personal han mostrado en un comunicado su apoyo y solidaridad "a la compañera agredida, así como a todos los profesionales del área que desempeñan su trabajo con profesionalidad y compromiso". Las agresiones a personal del SAS constituyen en este sentido "hechos intolerables que no deben normalizarse ni minimizarse".

"Atentan contra la integridad de quienes garantizan la atención sanitaria a la ciudadanía y dificultan enormemente la prestación asistencial", ha añadido también el comunicado, divulgado este martes por Satse Granada.

Igualmente han exigido por tanto que se adopten las medidas necesarias para "prevenir, reducir y abordar eficazmente estas situaciones", en tanto han dicho entender que la protección de los profesionales "debe ser una prioridad absoluta".