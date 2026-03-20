Los concursos crecen un 30% en 2025 arrastrados por el notable incremento de personas físicas no empresarios

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Juzgados de lo Mercantil de Andalucía recibieron un total de 11.450 concursos en 2025, lo que supone un nuevo incremento, situado en el 30%, y el mantenimiento un año más de una tendencia al alza que comenzó en 2020. El incremento de los concursos se debió a los presentados por personas naturales sin actividad empresarial, que sumaron un 36,4% más que en 2024 y representaron el 92% del total

En este sentido ha informado en una nota informativa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que señala que, por el contrario, los lanzamientos practicados, que alcanzaron la cifra de 3.782, descendieron un 6,1% respecto a 2024.

Por otro lado, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2025 mostró un incremento interanual del 17,2%, un porcentaje que sigue la senda alcista de 2023 y 2024.

Así, en el pasado ejercicio, se iniciaron en Andalucía un total de 6.466 ejecuciones hipotecarias, según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que este viernes ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las ejecuciones hipotecarias aumentaron en todas las comunidades autónomas. En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2025 (9.370), seguido por Andalucía (6.466), la Comunidad Valenciana (3.530) y Madrid (2.889).

Atendiendo al número de ejecuciones hipotecarias presentadas por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta correspondió a Cataluña, con 115. Le siguieron Murcia, con 82,9; Andalucía, con 73,2; Castilla-La Mancha, con 70,9 y la Comunidad Valenciana, con 65,2.

Por otra parte, los lanzamientos en Andalucía disminuyeron un 6,1% respecto a 2024: los derivados del impago del alquiler bajaron un 4,1% y los derivados de ejecuciones hipotecarias, un 8,1%.

Otro dato es que en toda España, las 26.723 demandas por despido presentadas en las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia en 2025 supusieron una disminución del 1,1 por ciento respecto a las registradas el año anterior.

Por territorios, Madrid (con 31.801, el 19,3% del total nacional) fue la comunidad autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña, con 31.103 y Andalucía, con 26.723.

Además, las Secciones de lo Social registraron en 2025 23.659 reclamaciones de cantidad, un 3,5 % más que en 2024. De ellas, 23.659 se presentaron en Andalucía; 22.082 en Madrid y 15.618 en Cataluña.

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2025 en las Secciones Civiles y en las Secciones Civiles y de Instrucción fueron 179.940, un 17,2% menos que en 2024.

El número más elevado de este tipo de procesos, 179.940, se presentó en Andalucía, cifra que representa el 18,8 % del total nacional, con un descenso respecto a 2024 del 17,2 por ciento; le siguieron en número Madrid, con 172.085; Cataluña, con 154.771 y la Comunidad Valenciana, con 108.469.

Durante el pasado ejercicio, los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, que sumaron 339, experimentaron un descenso interanual del 24,5 por ciento. En Cataluña se registraron 377 (el 20,4 % del total nacional); en Andalucía, 339; en la Comunidad Valenciana, 212 y en Madrid, 190.