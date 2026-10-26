Condena de hasta 3 años y medio de cárcel para unos prestamistas por extorsionar a una familia en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado las penas de hasta tres años y medio de prisión impuestas a cuatro miembros de un clan familiar por extorsionar a una familia de Pinos Puente (Granada) que contrajo un préstamo con ellos para saldar una deuda derivada de la adicción al juego y estupefacientes del hijo mayor.

Los condenados amedrentaron a las víctimas con graves amenazas físicas, como cortarle los dedos a la nieta de cuatro años, para forzarles a firmar ante notario un reconocimiento de deuda de 1,1 millones de euros derivado de un préstamo inicial de solo 25.000 euros, según se desprende de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La extorsión se inició a principios de 2017, cuando la víctima solicitó a la principal acusada un préstamo de 25.000 euros para abonar deudas de su hijo, acordando que el importe debía devolverse aproximadamente un mes después y por el doble del importe.

Al no poder saldarse en plazo, la deuda se incrementaba exponencialmente a medida que el tiempo iba transcurriendo, conforme a las condiciones "leoninas" impuestas unilateralmente por la prestamista.

Tras meses de hostigamiento, les trasladaron por la fuerza a una notaría para imponerles un reconocimiento de deuda por 1.100.000 euros, haciendo constar información falsa en el documento en relación a una serie de servicios prestados.

La Sección de Apelación de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA estima parcialmente el recurso presentado por los acusados para apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, aunque mantiene las penas de prisión impuestas por la Audiencia de Granada, que ya las fijó en el mínimo legalmente previsto.

La Sala condena a la principal prestamista a tres años y medio de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de estafa procesal en grado de tentativa, aunque ha sido absuelta de los delitos de amenazas, coacciones y blanqueo de capitales de los que estaba acusada.

Su yerno es condenado como coautor a un total de tres años y un día de prisión por extorsión y el marido y el hijo de la prestamista a un año y medio de cárcel como cómplices del mismo delito, aunque salen absueltos del resto de delitos que se les atribuían.

Los cuatro condenados deben abonar de forma conjunta y solidaria un total de 7.000 euros a los miembros de la familia extorsionada y la Sala también ha ratificado la nulidad de la escritura en la que le reconocían una deuda de 1,1 millones de euros. Otras seis personas que fueron investigadas por estos hechos han sido absueltas.