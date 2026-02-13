Condenado a prisión permanente revisable por matar a su hermana embarazada y su sobrino en Las Gabias (Granada)

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha condenado a prisión permanente revisable al hombre que mató, en mayo de 2023, a su hermana embarazada de ocho meses y a su sobrino de tres años en la vivienda en la que residían en la localidad de Las Gabias.

El juicio estaba previsto que arrancara este próximo lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por la fórmula del jurado popular, si bien las partes han llegado a un acuerdo por el que se ha emitido una sentencia de conformidad que condena al acusado a prisión permanente revisable por uno de los asesinatos y a 25 años de prisión por otro.

Las condenas también incluyen los delitos de aborto, incendio y allanamiento de morada, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ya es firme.

El acusado accedió a la vivienda de su hermana por la puerta principal con un juego de llaves que ella había perdido, se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla con una barra de hierro con la que luego la asfixió.

La mujer estaba embarazada de 32 semanas. A continuación, el acusado se desplazó hasta el dormitorio en el que se encontraba su sobrino de 3 años, al que también golpeó e hirió de forma mortal. Acto seguido puso los dos cuerpos sobre una cama, los cubrió con la ropa de cama y prendió fuego a la misma.

