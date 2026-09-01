Un conductor ataca e inmoviliza con un gancho de pesca a un peatón en Granada que le recriminó por casi atropellarlo

Un conductor ha sido identificado por la Policía Local por agredir con un gancho de pesca e inmovilizar a un peatón después de que este le recriminara una maniobra en la que casi le atropelló cuando cruzaba por un paso de peatones. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido identificado por la Policía Local de Granada por agredir con un gancho de pesca e inmovilizar a un peatón después de que este último le recriminara una maniobra en la que casi le atropelló cuando cruzaba con otra persona correctamente por un paso de peatones.

Así lo ha dado a conocer la Policía Local de Granada en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press en la que da cuenta de que el suceso comenzó cuando una pareja cruzaba correctamente por un paso de peatones y un turismo estuvo a punto de atropellarlos.

El peatón recriminó la maniobra al conductor, y este último se bajó del coche, abrió el maletero y sacó un gancho metálico de pesca y se dirigió hacia el peatón para agredirle. "Le clavó el gancho en un brazo y, con el propio mango del gancho, lo dejó sujeto a una barandilla, impidiéndole moverse", narra el cuerpo municipal de seguridad.

Personal del 061 atendió al herido en el lugar, pero fue necesaria la intervención de los Bomberos de Granada, que tuvieron que cortar el gancho con una cizalla para poder liberar al peatón agredido. Fue trasladado al hospital con parte del metal aún incrustado para su extracción.

La Policía Local ha dado cuenta de que las rápidas gestiones de indagación de su Grupo de Apoyo a las Patrullas de Barrio (GAPB) permitió identificar, gracias a la matrícula aportada, a la titular del vehículo y posteriormente al presunto agresor domiciliado en Granada capital.