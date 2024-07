Un conductor de un autobús embiste a varios vehículos en Valderrubio y Escóznar (Granada) dejando dos heridos leves

GRANADA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado a un conductor de un autobús que en la mañana de este miércoles ha embestido a varios vehículos, al menos cinco, en las localidades de Valderrubio y Escóznar, dejando buena parte los coches destrozados y causando dos heridos leves en un accidente de tráfico en la GR-3401, según han detallado a Europa Press fuentes municipales, del 112 y del Instituto Armado.

Según las primeras informaciones que se manejan el autobús viajaba vacío y los dos heridos leves en el accidente de tráfico, una mujer de 25 años y un hombre de 29, han sido trasladados hasta el Hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves y están siendo sometidos a diversas pruebas.

El alcalde de Valderrubio, Antonio García, ha informado a Europa Press de que uno de los coches arrollados en este municipio ha sido el de una técnico de Cultura del Ayuntamiento. "Cuando he ido a ver qué había pasado me he encontrado con otros coches afectados; todos los vecinos estaban bien y el conductor se había dado a la fuga", ha relatado.

Los primeros avisos al 112 se han producido en torno a las 8,35 horas por un accidente en la GR-3401, que conecta Escóznar con Valderrubio, donde este autobús habría chocado contra un turismo en el que viajaba una pareja y que a causa del accidente se salió de la vía.

Ya en Escóznar, habría chocado contra otros vehículos ocasionando destrozos más leves. Tras la última colisión, ha abandonado el autobús y se ha dado a la fuga. La Guardia Civil ha activado un dispositivo en colaboración con las policías locales de los municipios afectados que ha permitido identificar a esta persona y localizarla.