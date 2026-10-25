Confeafa y el Colegio de Psicología logran el primer premio nacional de buenas prácticas en Psicogerontología

Autores de la guía (en la presentación en diciembre de 2025). - CONFEAFA-COLEGIO DE PSICOLOGÍA

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La guía 'Cómo trabajar las pérdidas en las enfermedades neurodegenerativas (END) para la práctica profesional de la Psicología', elaborada conjuntamente por profesionales de la Confederación Andaluza de Alzheimer y Otras Demencias (Confeafa) y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO), ha obtenido el primer premio en la segunda edición de los Premios de Buenas Prácticas en Psicogerontología, organizados por la Asociación Española de Psicogerontología (AEPG).

Según han informado ambas entidades en una nota conjunta, la publicación, editada en diciembre de 2025 por la Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (Funcop), está dirigida a profesionales de la Psicología y de disciplinas afines y ofrece pautas, recursos y estrategias para abordar las pérdidas emocionales asociadas a enfermedades como el alzhéimer y otras demencias, tanto en las personas afectadas como en sus familiares y cuidadores.

El reconocimiento pone en valor la utilidad práctica de esta herramienta para "mejorar la intervención psicológica y destaca la contribución de los profesionales andaluces al desarrollo de recursos especializados para la atención integral de las personas con enfermedades neurodegenerativas y su entorno".

La presidenta de Confeafa, Ángela García Cañete, ha calificado el galardón como "un motivo de enorme satisfacción", al considerar que reconoce el trabajo compartido y el compromiso de profesionales que conocen de primera mano las necesidades de las personas afectadas y sus familias.

García Cañete ha subrayado que estas enfermedades no solo implican un deterioro cognitivo o una pérdida progresiva de autonomía, sino también un importante impacto emocional para quienes las padecen y quienes asumen sus cuidados. Por ello, ha incidido en la importancia de disponer de herramientas que permitan "acompañar a las familias desde el diagnóstico y ayudarlas a afrontar las pérdidas que se suceden durante la enfermedad".

Por su parte, el decano del COP-AO, José Tenorio Iglesias, ha valorado el premio como un reconocimiento al compromiso y la profesionalidad en el acompañamiento de las familias y las personas cuidadoras. Tenorio ha destacado que la guía acumula alrededor de un millar de descargas y ha defendido la necesidad de seguir difundiendo este instrumento para que quienes atraviesan los procesos de cuidados encuentren apoyo, orientación y recursos útiles.

EL DUELO ANTICIPADO

Uno de los ejes centrales de la publicación es la comprensión del duelo como un proceso que puede comenzar mucho antes del fallecimiento de la persona afectada, incluso desde el momento del diagnóstico.

Según ha explicado el coordinador de la guía, Roberto Suárez Canal, neuropsicólogo colegiado en el COP-AO y director de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas de Confeafa, estas patologías se caracterizan por las pérdidas progresivas que experimentan tanto las personas enfermas como quienes asumen sus cuidados.

La pérdida de autonomía, de capacidades cognitivas, de roles familiares o de expectativas de futuro puede generar un proceso de adaptación emocional que evoluciona conforme avanza la enfermedad. Este fenómeno, conocido como duelo anticipado, requiere un acompañamiento psicológico específico que permita identificar y abordar las emociones asociadas a cada etapa.

Según han detallado ambas entidades, la guía recoge orientaciones para intervenir durante las distintas fases de estas patologías, con especial atención a las familias cuidadoras, que pueden afrontar situaciones de estrés crónico, sobrecarga y desgaste psicológico.

Entre sus contenidos figuran herramientas para la comunicación de malas noticias, estrategias de acompañamiento emocional, pautas para abordar las diferentes manifestaciones del duelo y recursos sociales y sociosanitarios disponibles en Andalucía.

Asimismo, contempla las particularidades de estos procesos en función de la edad de las personas afectadas y del tipo de enfermedad, con el propósito de facilitar una atención psicológica adaptada a cada situación.

ELABORACIÓN CONJUNTA

Coordinada por Roberto Suárez Canal, la guía ha sido elaborada por profesionales especializados en neuropsicología, psicogerontología, psicología clínica e intervención con familias cuidadoras.

En el equipo han participado María Ángeles Valverde Moreno, vicesecretaria de la Junta de Gobierno del COP-AO; Joaquín Ibáñez Alfonso, coordinador del Área de Neuropsicología del colegio; Roberto Martín Rodríguez, coordinador del Área de Psicología del Envejecimiento; Ana Baquero Ramírez, de AFA Dos Hermanas y AFA Utrera; Eva María Rodríguez Márquez, de AFA Huelva; y Silvia Escalada Segura, de AFA Linares.

El documento es fruto del acuerdo de colaboración entre Confeafa y el COP-AO para fortalecer la atención psicológica a las personas con demencias y sus familias, y está concebido como un manual práctico de consulta.

La publicación puede descargarse gratuitamente a través de la página web del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Confeafa, constituida en 1995, agrupa a 124 entidades federadas y cuenta con más de 20.000 personas asociadas en las ocho provincias andaluzas. Su labor se centra en la defensa de los derechos de las personas con alzhéimer y otras demencias y sus familias, el impulso de programas de atención y apoyo, la formación y la sensibilización social.