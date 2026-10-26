Confederaciones de Ceuta y Melilla, Ayuntamiento de Córdoba y el CARL, reconocidas en el V Día de la Empresa por la CEA

Archivo - Fachada principal de la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla - CEA - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) entregará cuatro reconocimientos el próximo miércoles 28 de octubre con motivo del V Día de la Empresa en Andalucía, que tendrá lugar en el salón de actos de la CEA. En concreto, dichos galardones se entregarán a la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), a la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), al Ayuntamiento de Córdoba y al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), con "la unidad de acción como nexo común".

Tal y como ha destacado en una nota de prensa, con estos galardones, CEA pone en valor "cuatro ejemplos de compromiso con la empresa, que contribuyen a establecer marcos que favorecen la actividad empresarial para generar empleo, crear oportunidades y contribuir al progreso de personas y territorios, distinguiendo la labor de estas instituciones en ámbitos como la representación y la defensa empresarial en un contexto difícil, la colaboración entre las administraciones y el tejido productivo, y los acuerdos alcanzados través del diálogo social".

A la entrega de galardones le seguirá un coloquio de clausura protagonizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de CEA, Javier González de Lara y el director territorial para Andalucía de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra. Previamente, el presidente de Valcambre, José Isaías Rodríguez García-Caro, pronunciará la conferencia inaugural.

Así, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) será reconocida por "el intenso trabajo que viene desarrollando para proteger y defender a las empresas ante las dificultades de convivencia que continúan afectando a la actividad económica diaria de la ciudad autónoma". CEA quiere expresar su solidaridad con el tejido empresarial ceutí y respaldar la labor de su organización representativa ante una situación "que está ocasionando importantes pérdidas económicas".

Por su parte, el reconocimiento a la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) "destaca su labor de representación de las empresas en un entorno condicionado por la singularidad geográfica de la ciudad. Con esta distinción, CEA muestra su apoyo a una organización que trabaja para dar respuesta a las necesidades de su tejido productivo ante las peculiaridades que su situación fronteriza añade".

Además, el Ayuntamiento de Córdoba recibirá este galardón por "su cercanía a las empresas y por su compromiso con la colaboración público-privada como instrumento de desarrollo". CEA destaca así su capacidad para identificar las oportunidades vinculadas a la inversión prevista para la Base Logística del Ejército de Tierra, y su alianza con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para favorecer un entorno competitivo que permita aprovechar su efecto tractor sobre la economía y el empleo.

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) será distinguido por "su contribución a la paz social y a la concordia a través del diálogo entre la Administración, las centrales sindicales y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)". Con más de cuarenta años de trayectoria, este órgano de participación institucional representa el valor de la búsqueda de acuerdos para avanzar en las relaciones laborales en Andalucía.

La entrega de estos reconocimientos se enmarca en el Día de la Empresa en Andalucía, una celebración que comenzó hace cinco años con el respaldo del Parlamento andaluz para poner reconocer la contribución de la empresa al progreso y el desarrollo de la comunidad. Con esta quinta edición, CEA "reivindica la función económica y social de la empresa: una comunidad viva de personas que impulsa el talento, genera oportunidades, apuesta por la innovación y el conocimiento, vertebra el territorio y actúa como cuna y escuela de valores. Una realidad que merece reconocimiento y que reconoce a la empresa como la luz que enciende Andalucía".