El Congreso de Mujeres en el Sector Público reúne a más de 300 mujeres para abordar tecnología e Inteligencia Artificial

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres del Sector Público, que aglutina a mujeres de las administraciones públicas españolas desde su nacimiento en 2018, ha organizado en Madrid su IV congreso con la presencia de más de 300 y poniendo el foco en la tecnología y cuál es el papel de la mujer en las últimas tendencias tecnológicas y los retos a los que se enfrentan.

La jornada de este pasado viernes día 17 de junio contó también con espacios para hacer networking, "algo muy fomentado en la asociación para lograr que el intercambio de experiencias, conocimientos, contactos y para la búsqueda de sinergias", ha explicado en un comunicado.

El desarrollo de esta jornada, según han detallado, ha sido posible con "un amplio apoyo institucional y empresarial" y con patrocinadores como CSIC y el Instituto de Estudios Fiscales; media partners como la Fundación Novagob, el Club de Innovadores Püblicos y Gobierno Transparente; y con apoyo empresarial como banco Mediolanum, Berger Levrault, El Consultor de los Ayuntamientos de Wolter Kluwer.

IA, teletrabajo y redes de mujeres.

La sesión de mañana se centró en temas fundamentales como la inteligencia artificial, el teletrabajo y las redes de mujeres, aunque dDestacaron también "temas como la falta de vocación de las mujeres por las carreras de ciencias y tecnología (STEM)" y se destacó que "las niñas pierden el interés a edades muy tempranas fruto de una educación sexista y que no siempre ha sido así en carreras como matemáticas o física, donde las mujeres tenían una representación similar a los hombres hace unas décadas".

Además de estos temas, destacaron otros relacionados "con el sesgo de género de los datos de Inteligencia artificial o del sexismo que podemos encontrar al buscar fotos en Google", han agregado desde la organización.

En la mesa de teletrabajo, se resaltó que "éste no es cuestión de tecnología, ya que un teletrabajo real requiere un cambio cultural en las organizaciones". En este sentido, tomaron especial protagonismo las actividades de la Agencia Española de Protección de Datos para "motivar a sus empleados para la construcción de una nueva cultura corporativa que integra el teletrabajo pero va más allá".

Las redes de mujeres también tuvieron su espacio en el IV Congreso de mujeres en el Sector Público, ya que "son clave como movimiento para impulsar la necesidad social de que el 50 por ciento de la sociedad no se quede fuera de la construcción del nuevo mundo digital".

La asociación de mujeres del sector público contó con la presencia de movimientos como WomAndDigital de la Junta de Andalucía, Ingenieras en red y Woman STEM Congress.

Cuando el debate se centró en la ciberseguridad, la directora de Incibe, Rosa Díaz, destacó "la falta de talento en el sector y la necesidad de captar talento femenino" porque, según subrayó, no se puede "olvidar que las mujeres deben formar parte del ecosistema de la seguridad TIC".

Asimismo, la asociación también presentó una nueva iniciativa de mentoring que pondrá en marcha para fomentar mujeres líderes dentro de la administración pública "con un apoyo basado en el desarrollo profesional y el acompañamiento, con un plan de acción definido". "Un nuevo tipo de liderazgo es la base del programa con un enfoque rupturista e innovador", han mantenido desde el congreso.

EL GÉNERO DE LAS ORGANIZACIONES

También se acogieron grandes ponencias, como la de Magdalena Cordero Valdevida, directora de Information, Workplace and Innovation at the European Court of Auditors. "Desde una perspectiva muy personal, Magdalena Cordero ilustró al auditorio con anécdotas desde su infancia y de su carrera profesional, añadiendo un análisis de las organizaciones en las que había trabajado basado en valores femeninos y masculinos en ámbitos como la toma de decisiones, la gestión la resolución de problemas o el trabajo en equipo".

Además, según la organización "rompió algunos estereotipos y apostó por un nuevo modelo de empresa donde el equilibrio sea la base".

Y tras la jornada, las mujeres acudieron a una visita guiada teatralizada por las calles de Madrid "para recorrer las huellas de una mujer feminista y revolucionaria como fue Emilia Pardo Bazán".

Esta asociación de mujeres del sector público cuenta con una representación de mujeres y cada año celebra un congreso anual y un amplio abanico de actividades para socias y no socias. Su lema es que "no quieren una parte de la tarta, quieren construir una tarta nueva con la contribución de toda la sociedad".

"Hay un lugar en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres", con esta frase de Madeleine Albrigth se abrió el IV Congreso de Mujeres en el Sector Público, celebrado en Madrid, en la sede del CSIC el 17 de junio al que asistieron más de 300 mujeres y del que hay información también en https://mujeresenelsectorpublico.com/congreso/

También puedes encontrarnos en las redes sociales de la Asociación en twitter, linkedin, Instagram y Facebook.