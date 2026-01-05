La consejera de Fomento pide "máxima prudencia" en las carreteras andaluzas afectadas por la borrasca Francis

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, atiende a los medios tras recibir a los Reyes Magos en la Alhambra, en Granada. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Conservación de Carreteras trabajan en la mañana de este lunes para reabrir las tres carreteras que aún permanecen cortadas en Andalucía a causa de la borrasca Francis, una en Cártama (Málaga), donde se han producido desalojos debido a la crecida del cauce del río Guadalhorce, y dos en el Campo de Gibraltar (Cádiz).

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas en Granada la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha precisado que a primera hora de la mañana era siete las vías cortadas y ha pedido "máxima prudencia" a los andaluces puesto que aunque ha desaparecido el aviso rojo actualmente hay vigentes varias alertas amarillas de la Aemet en el Valle de la Almanzora, en Almería y en las comarca de Baza y Guadix, en la provincia granadina.

La titular de Fomento ha pedido así "prudencia" a los andaluces y que sigan en todo momento los consejos del 112 antes de salir a la carretera. Según ha precisado, actualmente se trabaja para reabrir "cuanto antes" un carril de acceso a Cártama y hay otras dos carreteras cortadas en la provincia de Cádiz, concretamente en el Campo de Gibraltar.

Junto a ello, ha querido agradecer su trabajo a los distintos servicios técnicos y cuerpos y fuerzas de seguridad desplegados en las últimas horas que han velado "por todos y cada uno de los vecinos de las provincias y de los de los municipios afectados" por la borrasca Francis.

Rocío Díaz ha hecho estas declaraciones en Granada, donde ha recibido, junto a la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el director de la Alhambra a los Reyes Magos de Oriente y a la Estrella de la Navidad en la explanada de la Puerta de la Justicia del monumento nazarí.

Precisamente en esta ciudad el Ayuntamiento ha adelantado a las 11,00 horas de este lunes la salida de la Cabalgata por las previsiones meteorológicas.