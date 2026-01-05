Temporal de nieve en España | Directo: complicaciones en 32 carreteras con la A-2 cortada en Barcelona por accidente

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España).- Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve deja complicaciones en 32 carreteras, algunas de ellas de la red principal de carreteras y la A-2 cortada en Barcelona en la zona de Cervera hacia la ciudad condal por un accidente, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su perfil de la red social X. La

Así hay complicaciones en la A-2 a la altura de la localidad oscense de Fraga, en Madrid en la A-3 en Arganda del Rey y A-42 en Casarrubelos; en Ávil aen la A-50 en San Pedro Del Arroyo y en Castellón en la A-23 en Barracas.

También hay complicaciones en Toledo en la A-40 en Maqueda y en la CM-42.

