Temporal de nieve en España | Directo: complicaciones en 32 carreteras con la A-2 cortada en Barcelona por accidente

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España).
Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España).- Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Sociedad
Actualizado: lunes, 5 enero 2026 10:57
Seguir en

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve deja complicaciones en 32 carreteras, algunas de ellas de la red principal de carreteras y la A-2 cortada en Barcelona en la zona de Cervera hacia la ciudad condal por un accidente, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su perfil de la red social X. La

Así hay complicaciones en la A-2 a la altura de la localidad oscense de Fraga, en Madrid en la A-3 en Arganda del Rey y A-42 en Casarrubelos; en Ávil aen la A-50 en San Pedro Del Arroyo y en Castellón en la A-23 en Barracas.

También hay complicaciones en Toledo en la A-40 en Maqueda y en la CM-42.

Sigue en directo la última hora del temporal de frío y nieve en España:

Madrid amanece cubierta de un ligero manto de nieve pero sin incidentes reseñables

La capital ha amanecido este lunes con un ligero manto de nieve, coindiciendo con la celebración esta tarde de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, pero sin registrarse incidentes reseñables.

Moreno ruega "mucho cuidado con escorrentías y nivel de cauces" aunque se está "recuperando la normalidad" en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este lunes por la mañana un llamamiento a tener "mucho cuidado con las escorrentías y el nivel de los cauces" en la comunidad autónoma, aunque "poco a poco" se esté "recuperando la normalidad" en la región tras los incidentes provocados por el paso de la borrasca 'Francis' este pasado fin de semana.

Incidencias aisladas y dos accidentes leves en las carreteras de Aragón, que mantiene la alerta por nieve y frío

El Gobierno de Aragón mantiene el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta ante la continuidad del episodio de nevadas y bajas temperaturas, y las posibles afecciones que pueda generar en carreteras, municipios y servicios en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Autorizada la vuelta de las 470 familias desalojadas en la zona de Guadarranque (Cádiz) por la crecida del río

SAN ROQUE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS) El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado a primera hora de este lunes 5 de enero que se permite la vuelta de las familias que este pasado domingo tuvieron que ser desalojadas de 470 viviendas en la zona del pantano de Guadarranque, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, tras mejorar la situación sufrida este domingo con la crecida del río debido a la borrasca Francis, con inundaciones en municipios de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar como Jimena, San Roque o Los Barrios.

Todas las CCAA, salvo Extremadura y Canarias, estarán en alerta por lluvias, nieve, frío y oleaje

Todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura y Canarias, están este lunes, 5 de enero, en riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por precipitaciones, nieve, temperaturas mínimas y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El temporal de nieve deja complicaciones en 32 carreteras con la A-2 cortada en Barcelona por accidente

El temporal de nieve deja complicaciones en 32 carreteras, algunas de ellas de la red principal de carreteras y la A-2 cortada en Barcelona en la zona de Cervera hacia la ciudad condal por un accidente, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su perfil de la red social X.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado