Consejera "recuerda" a Maíllo cómo "se expulsaba" y esperaban andaluces para la dependencia cuando IU estaba en la Junta

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias y Igualdad, Loles López, durante una intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha "recordado" este jueves al candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Antonio Maíllo, que "cuando cogobernaba" Izquierda Unida (IU) en la Junta, entre los años 2012 y 2015, "se expulsaba a personas del sistema y los andaluces tenían que esperar hasta 1.275 días --tres años y medio-- para recibir la ayuda a la dependencia".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, la consejera andaluza de Inclusión Social ha salido así al paso de unas declaraciones que el también coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha realizado este jueves ante el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) antes de un encuentro con alcaldes sobre la situación de la dependencia y el servicio de ayuda a domicilio.

En concreto, Maíllo ha subrayado la apuesta de su opción política por "recuperar la gestión de la dependencia en Andalucía" si cuenta con responsabilidades de gobierno tras dichos comicios, en un contexto en el que, según ha denunciado el candidato de Por Andalucía, el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "quiere privatizar hasta el aire".

"Querido Antonio Maíllo, te recuerdo que cuando cogobernaba tu partido en la Junta, entre 2012 y 2015, se expulsaba a personas del sistema y los andaluces tenían que esperar hasta 1.275 días (tres años y medio) para recibir la ayuda a la dependencia", ha respondido Loles López desde dicha red social.

Además, la consejera ha replicado al dirigente de IU y candidato de Por Andalucía que, "si tanto" le "importa la dependencia, que no lo dudo", este jueves ha "tenido la oportunidad de pedir al ministro (Bustinduy) que le pague a Andalucía el 50% de la dependencia, como hace con el País Vasco".