Las consejerías de Cultura y Vivienda, las que más suben en el Presupuesto 2027 y bajan Medio Ambiente y Agricultura

Imagen del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las consejerías de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio son las que más suben su dotación en el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027, con un aumento superior al 20% con respecto al ejercicio anterior. Por el contrarios, la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente junto con la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural recogen una reducción superior al 15%.

Según el documento de presupuesto consultado por Europa Press, nueve de las trece consejerías que componen la Junta de Andalucía aumentan su dotación, mientras que cuatro de ellas la reducen. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de Ley, que asciende a 54.716,7 millones de euros en total.

La consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias es la que más dotación concentra con 17.948,4 millones de euros, un 6,9% más que en las cuentas del año anterior, con un aumento absoluto de más de 1.165 millones de euros.

Entre las que más aumentan destaca el crecimiento en un 32,3% de la consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte que contará con 445,4 millones de euros. Un dato que la sitúa como la penúltima consejería en gasto, solo por delante de Economía, Hacienda y Fondos Europeos con 394 millones (un 13,6% menos que en 2026).

También sube de forma significativa la dotación en Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio que contará con 954,6 millones de euros, un 22% más que en el ejercicio anterior, lo que supone 172,3 millones adicionales. Le sigue en aumento la consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad con un 17,8% más hasta alcanzar los 4.297,5 millones de euros, siendo la tercera consejería en gasto.

Por el contrario, la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente registra un descenso en el gasto del 22,6% con un total de 521,5 millones de euros. También se reduce la dotación en la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural hasta los 1.602 millones de euros (un 18,7% menos).

Asimismo, desciende el presupuesto destinado a la consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública un 0,7% hasta los 537,1 millones de euros.

En el resto de consejerías destaca el montante destinado a Educación con 9.811,1 millones de euros (un 5,1% más). Fomento y Movilidad aumenta en un 12,8% hasta alcanzar los 1.332,7 millones de euros. También sube la dotación destinada a la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo hasta los 1.247,1 euros (0,2% más).

Por su parte la consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación se sitúa como la cuarta con mayor dotación con un montante de 2.916,6 millones de euros (2,6% más que en 2026). Cierra la relación, la consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que contará con 1.087,1 millones de euros (un 1,3% más).