El consejero de Sanidad defiende el "buen funcionamiento" de la Unidad de Diabetes del Hospital de Andújar (Jaén)

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido el "buen funcionamiento" de la Unidad de Diabetes del Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar, enmarcada en el soporte especializado que el Hospital Universitario de Jaén presta tanto al centro iliturgitano como a los hospital San Juan de la Cruz (Úbeda) y San Agustín (Linares).

En respuesta escrita en el Parlamento, ha valorado el Plan Integral de Diabetes de Andalucía (Pidma), aprobado por la Consejería y desarrollado por el Servicio Andaluz de Salud, que marca la atención especializada en diabetes en los hospitales comarcales, según ha informado este viernes en una nota la Junta.

Este programa se enmarca en la ampliación progresiva de la cartera de servicios de los Servicios de Endocrinología y Nutrición de los hospitales de niveles 1 y 2, motivada por los avances tecnológicos en el tratamiento de la diabetes.

Según ha explicado, el Hospital Alto Guadalquivir "cuenta con facultativos especialistas de área del Hospital Universitario de Jaén que se desplazan de forma periódica al centro de Andújar, evitando desplazamientos innecesarios de pacientes a la capital y mejorando la accesibilidad y continuidad asistencial de estos pacientes".

Desde el año 2024, el centro dispone de una consulta específica dirigida a mejorar la accesibilidad de los pacientes con diabetes tipo 1 en su área de referencia. Así, se atiende a pacientes adultos con diabetes tipo 1 previamente seguidos en el Hospital de Jaén que aceptan continuar sus revisiones en Andújar.

También a pacientes con diabetes tipo 1 candidatos a tecnologías avanzadas; gestantes con diabetes tipo 1; pacientes con descompensación metabólica o control inestable y pacientes jóvenes en proceso de transición desde Pediatría a atención adulta.

Además, el consejero de Sanidad ha recordado que el Hospital Alto Guadalquivir tiene un 'grupo de diabetes' formado por un conjunto de profesionales sanitarios y coordinados por un enfermero especialista en diabetes. Su objetivo es atender a los pacientes con debut diabético en edad pediátrica; además, forman parte de las consultas de Endocrinología que se desarrollan en el centro por facultativos especialistas del área procedentes del Hospital de Jaén.

Por otra parte, Sanz ha subrayado que "está plenamente garantizada la atención sanitaria referida a las especialidades de dermatología, urología y cardiología" en el Hospital Alto Guadalquivir. Ha precisado, igualmente, que el centro mantiene "una búsqueda activa y continuada de especialistas de área con el fin de garantizar siempre la atención a la ciudadanía".