El Consejo de Graduados Sociales otorga su V Premio Justicia Social Andaluza a la ONCE

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha acordado otorgar la V edición del premio Justicia Social Andaluza a la ONCE, "cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas con ceguera o con deficiencia visual grave, mediante la prestación de servicios sociales en todo el territorio español", según consta en el acuerdo de concesión de este galardón.

El presidente del Consejo de Graduados Sociales, José Blas Fernández, ha destacado en un comunicado que, desde su fundación hace 85 años, la ONCE "ha impulsado grandes avances en su misión de integración social de personas con ceguera y otras discapacidades, proporcionándoles la posibilidad de obtener empleo digno y autonomía financiera".

Igualmente, ha expresado su "profunda admiración y respeto" por la labor realizada por la ONCE, reconociendo "su incansable esfuerzo y compromiso con la inclusión social y la justicia social. Al otorgar nuestro V Premio Justicia Social a la ONCE, queremos destacar la importancia de la organización como un pilar fundamental en la creación de oportunidades para personas con discapacidad. Su trabajo no solo transforma vidas individuales, sino que también enriquece a la sociedad en su conjunto", ha recalcado.

El presidente ha enfatizado la alineación de los valores de la ONCE con los principios de igualdad y equidad que defienden los graduados sociales, resaltando este reconocimiento como un testimonio del impacto positivo y duradero de la ONCE en la sociedad.

El I Premio Justicia Social Andaluza se entregó en 2017 a Joaquín Galán, primer consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, ya fallecido. La segunda edición recayó en el magistrado Francisco Javier Vela Torres, presidente de la Sala de lo Social del TSJA de Málaga, en 2018; el tercer premio fue otorgado a la actual magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano; por último, el pasado año el premio se concedió a la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, María Begoña Rodríguez Álvarez.

Una vez comunicado al premio a la ONCE, su delegado en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha agradecido "enormemente orgulloso" esta distinción al Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales. "Para los hombres y mujeres que conformamos la ONCE y el Grupo Social ONCE en Andalucía, la justicia social es más que una bandera, forma parte de nuestro ADN, es una forma de ser y de hacer. Así ha sido desde los orígenes de la ONCE y así sigue siendo hoy, ante los nuevos retos que tenemos como sociedad, en defensa siempre de las personas más vulnerables. Por eso este premio nos hace tanta ilusión, viniendo de los profesionales que más cerca están de la Andalucía real", ha remarcado el delegado de la ONCE.

La ONCE atiende en Andalucía a un total de 15.384 personas ciegas o con discapacidad visual grave de las 71.149 que hay en España. El Grupo Social ONCE supera los 73.000 trabajadores en España, de los que 13.300 trabajan en Andalucía, el 61 por ciento con algún tipo de discapacidad.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales anunciará próximamente la fecha y lugar de celebración de la ceremonia del V premio Justicia Social Andaluza.