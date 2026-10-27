Consejo del Movimiento Ciudadano pide en Córdoba que se convoque la 'Mesa de veladores' y priorizar "interés ciudadano"

Archivo - Veladores de establecimientos de hostelería instalados en la Plaza de la Corredera. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado de manera urgente la reunión de la comisión delegada permanente, conocida como 'Mesa de veladores y vía pública' tras "casi un año sin convocatoria --cuando se fijaba al menos una reunión trimestral--, para conocer entre otras cuestiones por qué el proceso normativo de la nueva ordenanza municipal se encuentra paralizado por la presión del sector hostelero respecto a la normativa acústica en vigor".

En una nota, la entidad ciudadana considera "inaceptable que el Ayuntamiento de Córdoba lo único que haya aplicado sean las rebajas de tasas acordadas para los empresarios de hostelería, sin exigirles la delimitación física de sus terrazas ni haber creado la prometida unidad policial específica para la vía pública", por lo que ha reclamado "recuperar el diálogo y priorizar la convivencia entre la actividad hostelería y el descanso de los residentes en el entorno y las necesidades del viandante".

En el desarrollo de sus peticiones, el CMC ha exigido "conocer la situación administrativa real de la futura ordenanza de veladores y verificar si se ha iniciado la consulta pública, su inclusión en el plan normativo municipal o la tramitación de los primeros informes jurídicos para fijar la hoja de ruta hacia su aprobación".

Desde el Consejo han recordado que "ya se solicitó formalmente una reunión el pasado mes de abril al respecto sin recibir respuesta, conociendo únicamente que el texto está bloqueado por el rechazo hostelero a la regulación de ruidos". Asimismo, el colectivo ha criticado que "sólo se haya atendido a una de las partes al aplicar una reducción fiscal a los establecimientos justificada, precisamente, por los gastos de adaptación que iban a asumir y que en realidad no se han producido, mientras el Consistorio parece haber descartado la puesta en marcha de una policía específica para veladores acordada por todas las partes".

"INCERTIDUMBRES" SOBRE LAS LICENCIAS DE 2027 Y LA NORMA

En segundo término, el CMC quiere conocer las instrucciones elaboradas para la concesión de licencias de terrazas de cara al año 2027. El Consejo ha advertido de "la necesidad de comprobar qué exigencias se recogen en relación con la normativa acústica de la Junta, que está plenamente vigente, y que es de obligado cumplimiento desde hace más de un año, la cual establece que cualquier autorización de veladores debe contar con un informe acústico preceptivo previo". Asimismo, cree que "existe falta de transparencia sobre si se han introducido modificaciones en este procedimiento administrativo".

También, el CMC ha reclamado "hacer balance del grado de cumplimiento de la actual ordenanza de veladores, que está plenamente vigente hasta que no se apruebe otra". Para ello, ha solicitado "datos precisos sobre la apertura de expedientes sancionadores, el control del número de veladores instalados y si se ha actuado contra establecimientos que instalan mesas sin la correspondiente licencia".

Del mismo modo, ha demandado "fiscalizar si se obliga a los negocios a no dejar material acumulado en la vía pública al finalizar la jornada, como dice la ordenanza en vigor, y si se garantizan las exigencias mínimas de limpieza y ruido en las calles".

Las peticiones se basan en "la necesidad de que el diálogo se recupere en torno a la cuestión de los veladores, una actividad que actualmente está al servicio exclusivamente del sector hotelero y que se atienda a las peticiones y reclamaciones de la ciudadanía en cuanto a priorizar la convivencia".