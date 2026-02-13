El consumo cae un 6,2% en Andalucía a causa del temporal y el accidente de Adamuz, según BBVA

Archivo - Una sucursal del BBVA en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BBVA ha lamentado la interrupción del tráfico ferroviario y los episodios de lluvias intensas en Andalucía, señalando que "lastran" el consumo en la región, ya que el consumo con tarjetas nacionales cayó un 6,2% en términos interanuales, una variación 11 puntos porcentuales (pp) menor que en el promedio de los siete días anteriores.

De esta manera, según han señalado en una nota de prensa, en la primera semana de febrero, la prolongación de la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía coincidió con un episodio de climatología adversa, lluvias intensas e inundaciones, intensificando el descenso del consumo en las provincias afectadas.

Así, los datos de compras con tarjeta "reflejan un deterioro acusado del gasto presencial", con caídas interanuales tanto en el consumo nacional como en el extranjero y un ensanchamiento significativo de los diferenciales negativos de crecimiento respecto al resto de España.

El ajuste ha sido "particularmente intenso en los flujos interprovinciales" --especialmente entre Madrid y las zonas afectadas-- y se extendió de forma generalizada a la mayoría de sectores.

Según los datos de compras con tarjeta tanto de clientes de BBVA como de clientes de otras entidades españolas en terminales punto de venta (TPV) de BBVA, en la primera semana de febrero, a la debilidad del gasto ya observada en los días previos en las provincias afectadas (Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla) por la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía se añadió el efecto negativo de la climatología adversa, de las lluvias intensas y de las inundaciones en los mismos territorios.

Así, el gasto presencial realizado en dichas provincias mostró un fuerte ajuste entre el 1 y el 7 de febrero.

Además, el diferencial de crecimiento con respecto al resto de España llegó a situarse en -12,7 pp (frente a -4,1 pp en la semana previa).

Destaca además un adelantamiento del gasto al día anterior a las inundaciones, probablemente respondiendo a los avisos de alerta con el acopio de bienes de primera necesidad y alimentos.

Con respecto a las compras con tarjetas extranjeras, estas ensancharon el descenso interanual observado en la semana anterior en 11,2 pp hasta el -12,1%.

En el caso del resto de España, el gasto extranjero creció un 1,3%, lo que amplía la diferencia negativa de crecimiento frente al periodo anterior (-13,4 pp y -3,2 pp respectivamente).

Por otro lado, el turismo nacional también se está resintiendo. En particular, el gasto realizado en las provincias afectadas por clientes de BBVA residentes en otra provincia diferente a la de destino, fue el más afectado con una caída del 23,8% interanual, frente al -6,5% interanual en la semana del 25 al 31 de enero.

De la misma forma que en los dos casos anteriores, se observó un diferencial negativo de crecimiento con el resto del país (-22,5 pp con respecto a -7,3 pp en el periodo previo).

Finalmente, las compras de los clientes de BBVA residentes en las zonas afectadas y realizadas fuera de su provincia de residencia también mostraron un desempeño negativo.

El descenso se situó en el 12,5% interanual (-3,4% en la semana anterior) y la diferencia de crecimiento con las realizadas por residentes en el resto de provincias se amplió hasta -10,4 pp.

Los flujos bilaterales de gasto entre Madrid y las provincias afectadas en ambas direcciones continúan afectados de forma diferencial por el corte de línea ferroviaria, a lo que se suma el efecto de la climatología.

Así, el consumo de clientes de BBVA residentes en Madrid realizado en las provincias afectadas cayó un 27,2% interanual en la semana del 1 al 7 de febrero, abriendo un diferencial de 25,1 pp con el gasto efectuado por los madrileños en el resto de España que sólo habría caído un 2,1%.

Por otro lado, las compras en Madrid de clientes de BBVA residentes en esas provincias andaluzas cayeron un 10% interanual, en línea a como lo hicieron las realizadas por dichos residentes en el resto de España.

Tomando en cuenta un desglose sectorial del gasto total (con tarjetas españolas y extranjeras) realizado en las provincias afectadas se observa cómo el efecto de las inundaciones en la última semana habría sido bastante generalizado.

En particular, el diferencial de crecimiento con respecto al resto de España fue especialmente negativo en viajes, belleza y bienestar, restauración y otros bienes y servicios.

Por otro lado, el gasto en electrónica y alimentación apenas se vio afectado.