El centro 'La Oliva' de Alcalá (Sevilla) recibe un cuadro de la Hermandad de la Borriquita en su 25 aniversario

Centro 'La Oliva' en Alcalá - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud 'La Oliva' de Alcalá de Guadaira (Sevilla) ha recibido este viernes, 13 de febrero, la donación de un cuadro por parte de la Hermandad de la Borriquita con motivo del 25 aniversario de la bendición de su imagen titular, que da nombre a este centro sanitario.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la reproducción fotográfica, que se encuentra expuesta en la entrada principal del edificio, "simboliza la vinculación histórica y emocional entre la Hermandad, el centro de salud y los vecinos del barrio".

El cuadro recoge la imagen de Nuestra Señora de la Oliva, erigida como protectora de sanitarios y pacientes del mencionado centro, que lleva su nombre desde hace 25 años. "Su advocación ha sido, desde entonces, símbolo de acompañamiento, consuelo y esperanza, valores que el Centro de Salud La Oliva comparte en su labor diaria de atención y cuidado a la ciudadanía", ha asegurado la Junta.

El acto ha contado con la presencia de la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez; del director del propio centro sanitario, José Hidalgo, y su supervisor de enfermería, Luís Flores, y del hermano mayor, David Rivera, encabezando la representación de la Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Bondad a su Entrada Triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora de la Oliva y San Agustín de Hipona, así como representación municipal.

Así, Vázquez ha agradecido públicamente este gesto y ha destacado que "representa, no sólo una efeméride significativa, sino también la voluntad de seguir reforzando los lazos de apoyo mutuo y refuerza el compromiso compartido con la salud". Por su parte, desde este centro sanitario se ha puesto en valor la colaboración con las entidades sociales del entorno como parte del compromiso con el bienestar integral de la ciudadanía.