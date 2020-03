El consumo de cemento en Andalucía crece un 4,6% en febrero y se prevé una "brusca caída" en marzo por el coronavirus

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) ha informado de que el consumo de cemento en Andalucía ha crecido un 4,6% en el mes de febrero, situándose en 230.767 toneladas, 10.085 toneladas más que en el mismo mes del pasado año, mientras que en el acumulado de lo que va de año se suma una caída del 1,4%, alcanzando una cifra de 434.767 toneladas, 6.157 toneladas menos que el mismo período del año anterior. Estas cifras son previas a la crisis del COVID-19, por lo que se prevé en el mes de marzo una "brusca caída del consumo, y por tanto un descenso mayor en el primer trimestre de este año".

El presidente de la patronal cementera andaluza AFCA, Isidoro Miranda, ha destacado que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en respuesta a consultas formuladas en relación con el estado de alarma ha dicho que "el tráfico de camiones de áridos, cemento y hormigones está permitido, al no haberse prohibido las obras a las que transportan dichos materiales ni el transporte para garantizar el abastecimiento. No es obligatorio el cierre de las obras, pues no se ha suspendido expresamente esa actividad", ha dicho en una nota de prensa de la organización.

También ha manifestado que "apoyamos el comunicado de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), relativo a no paralizar las obras, reforzando las inspecciones relativas al cumplimiento de las medidas sanitarias que garanticen la completa seguridad de los trabajadores". "Una vez paralizado el sector servicios, la construcción es uno de los pilares actuales de la economía española. Es de suma importancia que todas las obras actuales, incluidas la de infraestructuras mantengan su actividad para preparar a nuestro país en la salida de esta crisis y siguiendo siempre las recomendaciones para evitar concentraciones de personas".

"Las fábricas andaluzas de cemento, de momento, continúan trabajando con la normalidad que permite el Estado de Alarma. La seguridad y salud de los trabajadores es una prioridad para las empresas cementeras, activándose protocolos que garantizan las condiciones de trabajo seguras para los trabajadores de fábrica y modalidades de teletrabajo para gran parte de los empleados de servicios generales. Desde AFCA queremos trasladar el sentimiento de la industria cementera de apoyo a todos los afectados por la pandemia y nuestro ánimo de contribuir de la mejor forma posible a la reconstrucción social y económica del país", ha añadido su presidente.

Las exportaciones continúan cayendo y suman ya más de dos años en números rojos, con un nuevo descenso del 53,4% en febrero. Durante el mes pasado se han exportado 73.808 toneladas, 84.462 toneladas menos que en febrero del año pasado. En el conjunto del año móvil (mar'19-feb'20), la caída es del 41,9%, con una pérdida de 774.375 toneladas, y un total de 1.073.178 toneladas exportadas.