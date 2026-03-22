El consumo doméstico de agua en Andalucía se sitúa en 128 litros por persona y día frente a los 121 de media nacional

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo de agua de uso doméstico goteando. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consumo doméstico de agua se sitúa en los 128 litros por persona y día en Andalucía, siete puntos por encima del consumo medio nacional, que está en 121 litros por habitante y día, pero entre los más bajos de toda Europa, según los datos del Estudio sobre el Suministro de agua potable y saneamiento en España de la Asociación Española del Agua Urbana (Daqua) correspondiente a 2025.

Andalucía es la séptima comunidad con el consumo más elevado. Encabezan el ránking Murcia (194 l/hbt/día), Comunidad Valenciana (160) y Castilla y León (148). En el extremo opuesto, Aragón es la que menor consumo doméstico tiene, con 105 litros por persona y día.

En el análisis de los consumos, Daqua llama la atención sobre el hecho de que las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes se encuentran por debajo de la media nacional y destacan por un consumo más eficiente. En el resto de los municipios, especialmente los de tamaño medio, el consumo es mayor. En los núcleos intermedios de población la demanda per cápita es más alta. "Esta brecha refleja el impacto de las políticas de ahorro, la mayor sensibilización ciudadana y la eficiencia creciente de los operadores del ciclo urbano del agua en Andalucía.

Además, los niveles de consumo en Andalucía se encuentran plenamente alineados con los estándares europeos, lo que pone de manifiesto un modelo de uso del recurso más responsable y sostenible en un contexto de creciente estrés hídrico", aclaran Desde la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA).

Este domingo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, que este año está enfocado en el papel que cumple la mujer como cuidadora y valedora del agua como un recurso natural vital, escaso y también desigual.

Existe una relación "vital" entre la mujer y el agua a nivel mundial: "En lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias. Son ellas las que se encargan de recolectar el agua. Son ellas las que gestionan el agua. Son ellas las que cuidan a quienes enferman debido al consumo de agua insalubre. Son ellas las que sacrifican su tiempo, salud, seguridad y oportunidades. Por ello, pese a su escasa representación y liderazgo en los sistemas de gobernanza del agua, debemos reparar en la significancia y el papel cada vez más relevante de la mujer en las cuestiones hídricas, en calidad de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras del saneamiento y líderes comunitarias", refiere Naciones Unidas.

Desde ASA, se pone el acento en esta ocasión en retos como la adaptación al cambio climático; la garantía de recursos en sequías más largas y complejas; la digitalización integral de los sistemas; la transición energética vinculada al agua; la economía circular; la necesidad de una inversión "estable y sostenida" y el "firme compromiso" de no dejar a ningún municipio atrás. Las entidades miembros de ASA Andalucía abastecen a más de ocho millones de habitantes en toda Andalucía.

En palabras de Juan José Denis, presidente de ASA Andalucía, que cumple 40 años, "este es un día que nos invita a detenernos, a mirar atrás con orgullo y a mirar adelante con responsabilidad. Hemos pasado de centrarnos únicamente en la infraestructura a comprender el ciclo urbano del agua como un ecosistema completo: sostenible, eficiente, circular y ligado directamente al bienestar de cada persona. Trabajamos con dos ejes estratégicos: innovación y educación. La innovación, pero no solo técnica, también institucional y cultural. La educación para el uso responsable del agua es sembrar futuro. Cuidar y saber usar bien el agua de hoy, significa poder disponer de agua mañana. Nada es menos corriente que el agua y por ello debemos seguir avanzando siempre hacia un modelo que valore el agua como recurso finito y estratégico".