Continúa la investigación en Bailén (Jaén) para determinar el origen de los malos olores en el municipio

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BAILÉN (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La investigación de la Junta de Andalucía para determinar el origen de "los episodios de malos olores" que se registran en Bailén (Jaén) sigue adelante y el Ayuntamiento intensificará la vigilancia, también nocturna

En este sentido, el pasado 14 de octubre se llevó a cabo una visita conjunta con la Delegación Territorial de Medio Ambiente a distintas empresas e instalaciones del municipio, según ha informado este viernes en una nota el Consistorio.

Esta actuación se enmarca en el trabajo de colaboración entre ambas administraciones "para esclarecer las causas de estas molestias y poder adoptar, en su caso, las medidas correctoras que resulten necesarias, siempre desde el rigor técnico, la responsabilidad y el cumplimiento de la normativa vigente".

"Aunque a primera vista pudiera parecer que existe un foco claramente identificado, la investigación requiere analizar diferentes circunstancias que permitan establecer con precisión el origen de los episodios", ha afirmado el Ayuntamiento.

Entre ellas, es "especialmente relevante esclarecer por qué, pese a que determinadas instalaciones llevan años funcionando, los episodios de malos olores se están produciendo con mayor frecuencia en los últimos tiempos".

Además, es necesario identificar "qué operaciones concretas pueden estar generando estas emisiones, dado que los episodios se producen de manera puntual y, en numerosas ocasiones, coinciden con horarios en los que las instalaciones permanecen cerradas y sin actividad, pese a contar con jornadas de trabajo habituales de mañana y tarde".

En este punto, cabe recordar que desde la ciudadanía, formaciones como IU o el propio alcalde, Luis Mariano Camacho (PP), se ha apuntado en estos meses como posible causa a la fábrica de fertilizantes situada en el paraje conocido como Las Malvinas. La empresa obtuvo licencia municipal en torno a 2009, "pero entonces no generaba estos olores", por lo que, según indicó en junio el regidor, "algún cambio en el proceso ha habido que los genera".

El Ayuntamiento, no obstante, ha considerado fundamental abordar esta cuestión con todas las garantías. "La adopción de medidas de especial trascendencia, como el cierre de una actividad o la imposición de actuaciones correctoras de elevado coste económico, debe sustentarse en pruebas y criterios técnicos que permitan acreditar el origen de las molestias y la relación directa con la actividad que pudiera generarlas", ha subrayado.

Al hilo, ha detallado que una de las instalaciones que podría estar relacionada con los episodios "dispone de un estudio de olores suscrito por un técnico competente, en el que se concluye que la población de Bailén queda fuera del radio de alcance de los posibles olores generados en dicha planta".

"Esta circunstancia hace necesario continuar profundizando en las averiguaciones para contrastar las distintas hipótesis y determinar, con la mayor certeza posible, la causa real de los episodios", ha incidido el Consistorio.

Durante el pasado miércoles, se visitaron varias empresas e instalaciones susceptibles de estar relacionadas con los malos olores, con el propósito de descartar posibles focos y acotar progresivamente el ámbito de investigación.

Por parte del Ayuntamiento de Bailén participaron la concejala de Medio Ambiente, María Teresa Risueño, la técnica municipal de Medio Ambiente y el Servicio de Guardería Rural. En representación de la Delegación Territorial de Medio Ambiente asistieron el jefe del Servicio de Calidad del Aire, un técnico de Prevención Ambiental y agentes de Medio Ambiente.

"La actuación conjunta permitió avanzar en las labores de comprobación y puso de manifiesto la importancia de mantener una coordinación estrecha entre los servicios municipales y autonómicos para esclarecer los hechos", ha señalado el Consistorio.

SEGUIMIENTO

Como resultado de la visita, se acordó intensificar las labores de vigilancia y seguimiento de los episodios de malos olores, contando también con la participación de los guardas rurales del municipio.

Para ello, se establecerá un plan especial que contemple, entre otras actuaciones, la posibilidad de realizar controles nocturnos, con el fin de aumentar las posibilidades de detectar los episodios en el momento en que se produzcan y recabar información útil para identificar su procedencia.

Junto a ello, el Ayuntamiento de Bailén solicitará a la Delegación Territorial de Medio Ambiente la asignación temporal de una pareja de agentes de Medio Ambiente que pueda desarrollar, en la medida de lo posible, la mayor parte de su jornada de trabajo en el municipio. El objetivo es reforzar la presencia sobre el terreno y facilitar una respuesta más inmediata ante cualquier nuevo episodio.

"Determinar el origen de los malos olores es imprescindible, pero también lo es poder demostrarlo. Solo a partir de una identificación suficientemente acreditada será posible adoptar las medidas que correspondan, con eficacia, seguridad jurídica y garantías para la ciudadanía y para las actividades afectadas", ha asegurado.

Por último, el Ayuntamiento de Bailén ha garantizado que continuará trabajando en coordinación con la Delegación Territorial de Medio Ambiente, "reforzando la vigilancia y las labores de investigación hasta avanzar en el esclarecimiento de unos episodios que preocupan al municipio y cuya resolución constituye una prioridad".