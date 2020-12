Las contrataciones de periodistas caen un 36% desde hace un año, según el Colegio profesional de Andalucía

SEVILLA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las contrataciones de profesionales del periodismo y la comunicación han caído un 36% desde hace un año, según señala en un informe el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

La institución informa que el paro registrado ha aumentado un 22,16% respecto al año anterior y la demanda de empleo ha crecido un 75,95%, por lo que el resumen es "más paro, menos contrataciones y más demanda de empleo".

El informe, elaborado por el Observatorio Argos, la unidad estadística del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), no analiza, por no ser competencia del SAE, los datos relativos a los profesionales autónomos o por cuenta propia.

En octubre de 2020, se han registrado en las actividades señaladas un total de 184 contratos a profesionales del periodismo y la comunicación en Andalucía. De estos, el 41,30% fue suscrito por hombres y el 58,70% por mujeres. Esta cifra supone un descenso de casi un 36% respecto a octubre del pasado año y hasta un 40% respecto al mismo mes de 2017.

El volumen acumulado de contratos registrados a profesionales del periodismo y la comunicación en Andalucía durante 2017 fue de 3.217 contratos. Esta cifra aumentó durante los años siguientes en un 4,2% y un 8,3%, respectivamente. Marcó una suave tendencia al alza que se trunca en 2020, con una caída de un 47,8%. De forma específica, las contrataciones para el grupo de Periodistas cae este año un 24%.

Otro de los datos que destaca el informe es que el mayor número de contratos de los realizados entre enero y octubre de 2020 se produjo entre profesionales con edades comprendidas entre los 25 y lo 44 años y por provincias ha sido Sevilla la que ha concentrado el mayor número de contratos, con un 64,67% seguida de Málaga con un 13,00%.

Almería y Huelva son las que registraron menor número de contrataciones sin alcanzar el 3% del total, en ambos casos.

Además, octubre de 2020 se han registrado un total de 4.685 personas paradas procedentes de las actividades económicas seleccionadas, de las cuales el 51,12% son hombres y el 48,8% mujeres. El mayor número de parados se concentró en la actividad de servicios de información, con 1.080 personas paradas.

"La levísima tendencia a la baja se rompe este año y en octubre de 2020 se supera en 541 personas paradas el dato registrado en 2017 (4.144)", tal y como explica el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en base al informe, toda vez que subraya que en estos datos no computan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de 2020, pues las personas inmersas en estos expedientes no computan como demandantes de empleo al considerarse que la relación laboral no se ha extinguido, sino que únicamente está suspendida.

El Informe refleja también que el número de profesionales que buscan empleo en el sector continúa siendo elevado, y aunque desde 2017 la tendencia es siempre creciente, en octubre de este año ha crecido significativamente más de un 75% respecto a octubre del año pasado. En 2020 se han registrado un total de 7.733 demandas de empleo en las ocupaciones de periodismo y comunicación en Andalucía, una cifra que supone casi un 75,95% más que el año anterior y casi un 78% más que en 2017. La presencia femenina sigue siendo superior a la masculina, pues un 45,79% de los demandantes de empleo son hombres frente al 54,21% de mujeres.

La ocupación de periodistas es la que reúne mayor volumen de demandas, con 4.743, seguida por la de directores de cine, de teatro y afines con 2.355 y siendo la de escritores que presenta el menor número de demandas de empleo, con 635.