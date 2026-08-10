Controlado el incendio junto a la A-92 en el Puerto de la Mora, en Huétor Santillán

Agentes medioambientales en un incendio junto a la A-92 en Huétor Santillán - AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que este pasado domingo se declaró junto a la carretera A-92 a la altura del Puerto de la Mora, en el término municipal de Huétor Santillán, ya se encuentra controlado.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, de la Agencia Andaluza de Emergencias, que han precisado que las llamas han afectado a cinco hectáreas de matorral junto a la mencionada vía.

Hasta cuatro aviones entre ligeros y de carga en tierra, cuatro helicópteros, dos grupos de bomberos forestales, un Brica, un agente medioambiental, cuatro técnicos de operaciones y un equipo de mando fueron desplegados a lo largo de la jornada del domingo desde que sobre las 17,20 horas se declarara activo el incendio. El fuego se estabilizó pasadas las 21,00 horas del domingo y se ha dado por controlado en la mañana de este lunes.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Huétor Santillán ha agradecido la rápida intervención del Plan Infoca, de la Brica, Protección Civil, Bomberos de Granada, técnicos y agentes forestales que actuaron de forma que el incendio pudo ser contenido y sofocado con la mayor rapidez posible, evitando que las llamas continuaran propagándose.