Controlado el incendio en Lanjarón (Granada) en el paraje de La Chaparra

Imagen del incendio en Lanjarón (Granada), compartida en el perfil de la red social X (antes Twitter) del Plan Infoca. - PLAN INFOCA

GRANADA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha estabilizado este sábado el incendio forestal, hasta entonces activo, en el municipio de la parte occidental de la comarca de la Alpujarra granadina de Lanjarón, en concreto, en el paraje de La Chaparra.

Según han detallado fuentes del Plan Infoca en declaraciones a Europa Press, en la zona estaban trabajando un grupo de bomberos, un agente de medio ambiente y una autobomba. En relación, han concretado en su perfil de X (antes Twitter), que siguen "con su remate y liquidación".

Asimismo, el Plan Infoca ha precisado a esta agencia que, con anterioridad, se encontraban dos grupos de bomberos forestales y un agente de medioambiente, unas dotaciones que se redujeron ante el carácter menor de este suceso.