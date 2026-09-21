Convocada un nueva manifestación contra el baipás por Montoro y el "aislamiento ferroviario" de la provincia de Jaén

Cartel de la protesta del próximo 7 de noviembre contra el baipás por Montoro - PLATAFORMAS EN DEFENSA DEL FERROCARRIL

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diversas instituciones, plataformas sociales y sindicatos han realizado un llamamiento a la ciudadanía para participar en una manifestación el sábado 7 de noviembre en Jaén capital. La movilización tiene como objetivo protestar contra el proyecto del baipás ferroviario por Montoro (Córdoba) y el "aislamiento" que esta infraestructura acarrearía para la provincia de Jaén y la comarca de La Mancha .

Los detalles de la convocatoria han sido expuestos en una rueda de prensa telemática en la que han participado el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Linares-Baeza y la provincia de Jaén, Luis Marín; el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM), José Damián García-Moreno; el responsable del Sector Ferroviario de CCOO en Jaén, Manuel Núñez; y la alcaldesa de Jódar, Juana Cazorla (IU).

Los organizadores han advertido de que, debido a una "mala planificación de las obras", desde el pasado 6 de septiembre la provincia de Jaén comparte con Soria y Teruel el "dudoso honor" de ser una de las tres únicas provincias de la España peninsular que carece por completo de servicio ferroviario.

La marcha, que está pendiente de la correspondiente autorización por parte de la Subdelegación del Gobierno, partirá a las 12,00 horas desde la estación de tren de Jaén (Plaza Jaén por la Paz). El recorrido discurrirá por el Paseo de la Estación y la Plaza de las Batallas, para concluir con un acto público en la calle Roldán y Marín.

Entre las principales exigencias de la movilización destaca la paralización inmediata del desvío ferroviario por Montoro. En su lugar, los convocantes reclaman el mantenimiento y puesta en funcionamiento del tren directo Jaén-Madrid por Linares-Baeza, Alcázar de San Juan y Mora (Toledo) mediante la construcción y explotación del tramo Mora-Alcázar. Este trazado incluiría paradas en Mora-Orgaz y Madridejos-Consuegra, así como un nuevo acceso ferroviario por el sur a Toledo.

Asimismo, se solicita el restablecimiento de las conexiones ferroviarias con Granada y Almería, y la implantación de un servicio de autobuses de calidad mientras duren las obras de la Autopista Ferroviaria.

Sobre este último punto, el representante de CCOO, Manuel Núñez, ha criticado el "caos" que se vive en el entorno de la estación de Jaén, donde algunos autobuses sustitutorios estacionan a 350 metros de la terminal, obligando al personal de taquilla a acompañar a los usuarios a pie.

Las plataformas promotoras también han denunciado el "rosario de limitaciones temporales de velocidad" (LTV) que refleja, a su juicio, la falta de mantenimiento de las infraestructuras por parte de Adif y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según los datos del visor de Adif aportados por los colectivos, actualmente existen 17 limitaciones de velocidad entre Madrid-Atocha y Almuradiel-Viso del Marqués, a las que se suman ocho en los tramos cerrados entre Venta de Cárdenas y Espeluy, dos entre Espeluy y Jaén, y otras 15 entre Linares-Baeza y Guadix. Algunas de estas limitaciones obligan a circular a 30 kilómetros por hora e incluso a diez kilómetros por hora.

Además, han lamentado que no se prevean actuaciones de calado en la línea Jaén-Espeluy a pesar de que afrontará un cierre de al menos 15 meses por las obras de la Autopista Ferroviaria de mercancías Algeciras-Zaragoza .

Por otra parte, han calificado de "aprovechamiento espurio" la suspensión del servicio Intercity Madrid-Almería con motivo de dichas obras, incidiendo en que no se está ejecutando ninguna actuación en el tramo ferroviario entre Linares-Baeza y Guadix. En este trayecto, según denuncian, el servicio alternativo se limita a un microbús por sentido con malos horarios y problemas de capacidad .

La alcaldesa de Jódar, Juana Cazorla (IU), ha hecho un llamamiento expreso a los 97 municipios de la provincia de Jaén y a sus alcaldes para que se sumen a la protesta. Los convocantes confían en superar el respaldo de la movilización celebrada el pasado 5 de septiembre en la Estación Linares-Baeza , que ya contó con el apoyo de numerosos ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos y plataformas ciudadanas de Jaén, Granada, Almería y Castilla-La Mancha.