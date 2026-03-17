Cooperativas Agroalimentarias lamenta la exclusión de ayudas del Ministerio del 28% de municipios andaluces afectados

Archivo - Imagen de archivo de explotaciones agrícolas inundadas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha expresado su malestar y preocupación por la exclusión de un gran número de zonas de la comunidad, impidiendo a muchas explotaciones agrarias afectadas por el tren de borrascas beneficiarse de estas ayudas directas destinadas a agricultores y ganaderos. Concretamente, quedan fuera del reparto 219 localidades, es decir, el 28% del total andaluz.

Según ha detallado Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía en una nota, el paquete de medidas incluye un plan de ayudas que supera los 2.874 millones de euros, de los cuales, 2.174 millones se destinan a ayudas directas por pérdida de renta para personas titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, un esfuerzo que la federación ha valorado de manera positiva.

Sin embargo, estas ayudas se conceden de oficio a explotaciones inscritas en el registro autonómico de explotaciones agrarias (Reafa) y están asociadas sólo a 566 municipios de Andalucía incluidos en la primera delimitación oficial hecha por el Ejecutivo.

Mientras que, en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y Málaga, la cobertura del Real Decreto-ley es prácticamente total, no detectándose exclusiones significativas de términos municipales en las listas proporcionadas, en Almería, Sevilla, Huelva y Granada, el panorama es completamente distinto.

Así, en Almería, la exclusión afecta principalmente al interior y al norte de la provincia, concretamente a las comarcas del Almanzora, la Alpujarra y Nacimiento, Los Vélez, Genal y Taberno. En Sevilla, quedan fuera la Sierra Norte, así como gran parte del Aljarafe. En Huelva, los municipios no beneficiarios se concentran en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Asimismo, Granada se revela como la provincia con mayor número de municipios excluidos, afectando a las comarcas de la Alpujarra, Guadix, Baza, Huéscar, Valle de Lecrín y Montes Orientales.

En esta línea, algunas de estas comarcas, en las que se han registrado daños importantes, coinciden con "las de menor renta y las que menos ayudas PAC reciben". Estos datos evidencian que la delimitación del Real Decreto-ley no cubre las expectativas del sector, puesto que "existen municipios y comarcas que han sufrido daños muy importantes y que no han sido incluidos en el paquete de ayudas directas".

Por último, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha pedido una ampliación de las zonas incluidas en las ayudas, considerando que "el sistema de concesión actual no refleja la realidad territorial de los daños". Por tanto, ha reclamado que el diseño de las ayudas se base en "criterios técnicos y en evaluaciones reales de nivel de afectación".