El empleo femenino impulsa la recuperación del mercado laboral en Córdoba desde 2019

La delegada de Empleo de la Junta en Córdoba, María Dolores Gálvez, durante su intervención. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres se han convertido en "el principal motor del crecimiento del empleo en la provincia de Córdoba en los últimos años", según ha destacado este martes la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, en la presentación del balance de la situación de la mujer en el mercado laboral en la provincia.

Así, aprovechando la reciente conmemoración del pasado 8 de marzo, la responsable territorial ha presentado los principales datos del colectivo femenino, describiendo sus características, niveles de afiliación a la Seguridad Social, contratación o paro registrado entre otras cuestiones.

Gálvez ha enmarcado esta presentación en el monográfico que anualmente el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) publica en torno a esta efeméride bajo el título de 'Las Mujeres en el Mercado de Trabajo Andaluz 2025', elaborado por el Observatorio Argos, el sistema de prospección permanente del mercado de trabajo en Andalucía.

La intención, ha remarcado, es ampliar la información provincial que se recoge en este informe, "mostrando de manera más detallada el progreso de las cordobesas con respecto al empleo no solo en el último año, sino analizando su evolución desde 2019".

Durante su intervención, la delegada de Empleo ha resaltado que "los datos reflejan una evolución claramente positiva del empleo femenino en la provincia y muestran el papel protagonista que están teniendo las mujeres en la creación de empleo en los últimos años".

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, durante 2025 se generaron en Córdoba 2.500 nuevos empleos ocupados por mujeres, en un contexto en el que el conjunto de la ocupación provincial registró un descenso. "Esto significa que, en un año complicado para el empleo en términos generales, fueron las mujeres quienes lograron aumentar su presencia en el mercado laboral", ha explicado Gálvez.

La tendencia se consolida si se observa la evolución desde 2019. En este periodo, el 73% del empleo creado en la provincia ha sido ocupado por mujeres, lo que supone 18.500 ocupadas más, frente a 6.900 hombres. Actualmente, Córdoba cuenta con 138.200 mujeres trabajando, lo que representa el 44,5% de la población ocupada, casi tres puntos más que hace siete años.

La delegada ha subrayado que este crecimiento tiene aún más relevancia si se tiene en cuenta que cada vez más mujeres se incorporan al mercado laboral. Desde 2019 hay 10.900 mujeres más activas, es decir, trabajando o buscando empleo, mientras que el número de hombres activos ha descendido. "El mercado laboral cordobés, no solo ha sido capaz de absorber a las mujeres que se han ido incorporando en estos años, sino que además ha generado más oportunidades de empleo para ellas", ha señalado.

Este avance también se refleja en la evolución de los indicadores laborales. Así, la tasa de actividad femenina ha aumentado en tres puntos desde 2019 y la tasa de paro se ha reducido en seis puntos. Sin embargo, la responsable territorial ha recordado que aún existen diferencias importantes, pues, "a pesar de la mejora, la tasa de paro femenina sigue siendo casi nueve puntos superior a la masculina, lo que demuestra que aún quedan retos importantes por afrontar".

El análisis sectorial, por su parte, muestra que el sector servicios sigue siendo el principal ámbito de empleo para las mujeres, concentrando el 86% de la ocupación femenina. Además, es el único sector en la provincia en el que el número de mujeres trabajadoras supera al de hombres.

No obstante, también se observan avances en otros ámbitos como la industria, donde la presencia femenina prácticamente se ha duplicado desde 2019. En la actualidad, las mujeres representan el 27% del empleo industrial, frente al 15% que suponían hace siete años.

Otro de los factores que explica la mejora de la empleabilidad femenina es el nivel formativo. Más de la mitad de las personas ocupadas con estudios superiores en la provincia son mujeres y más del 50% de las mujeres trabajadoras cuentan con educación superior, frente al 35% de los hombres. "La formación se confirma como un elemento clave para mejorar las oportunidades laborales de las mujeres", ha afirmado Gálvez.

A pesar de estos avances, el estudio también pone de manifiesto algunos desafíos persistentes. Entre ellos destaca la conciliación laboral y familiar, que continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. En Córdoba, casi ocho de cada diez personas que trabajan a jornada parcial son mujeres, lo que refleja el peso que sigue teniendo la conciliación en las trayectorias laborales femeninas.

Además, la temporalidad en el empleo femenino continúa siendo superior a la masculina. En materia de afiliación a la Seguridad Social, la evolución también ha sido favorable para el colectivo femenino. Desde 2019, la afiliación de las mujeres ha crecido un 6%, frente al 2,6% registrado entre los hombres. En 2025 la provincia cerró con una media de 147.599 mujeres afiliadas, lo que supone casi el 47% del total de personas afiliadas.

También se observan avances en el ámbito del trabajo autónomo. El número de mujeres autónomas ha aumentado un 9% en los últimos siete años, con 1.646 trabajadoras por cuenta propia más, mientras que el crecimiento en el colectivo masculino ha sido muy limitado. Actualmente, las mujeres representan el 36% del total de personas autónomas en la provincia.

En cuanto a la contratación, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) registró el pasado año 128.187 contratos a mujeres, el 41% del total. El sector servicios vuelve a concentrar la mayor parte de estos contratos, mientras que la presencia femenina es mucho menor en sectores como la construcción.

Por otro lado, a cierre de 2025 había 30.645 mujeres desempleadas en la provincia inscritas en el SAE, lo que supone el 62% del total de personas paradas. La mayoría de ellas demanda empleo en el sector servicios y casi la mitad lleva más de un año en situación de desempleo.

La responsable territorial también ha destacado la importancia de las políticas activas de empleo para mejorar la inserción laboral femenina. Durante 2025 se iniciaron en Córdoba 8.234 itinerarios personalizados de inserción, de los cuales el 59% correspondieron a mujeres. Además, seis de cada diez participantes en el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo fueron mujeres que realizaron prácticas en empresas.

Finalmente, Gálvez ha recordado que, aunque se han producido avances importantes, aún existen desigualdades como la brecha salarial, que en Andalucía se ha reducido en los últimos años, pero sigue situándose en torno al 6% a favor de los hombres. "Los datos demuestran que estamos avanzando en la incorporación y consolidación de las mujeres en el mercado laboral, pero también que debemos seguir trabajando para lograr una igualdad real de oportunidades en el empleo", ha concluido.