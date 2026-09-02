La Coordinadora de Escuelas Infantiles reclama un aumento del precio por plaza de 104,59 euros durante tres años

Niños en una escuela de educación infantil. - CEI

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI) ha reclamado este miércoles un aumento del precio por plaza de 104,59 euros durante tres años para así alcanzar una cuantía "justa" con la que dar solución, a su juicio, a la "situación realmente angustiosa" que viven los centros y que "está poniendo en peligro su supervivencia".

En una nota de prensa, CEI, que no se adhirió al acuerdo firmado por la Junta y parte del sector para incrementar el precio plaza de las escuelas infantiles de forma que en enero de 2027 éste sería de 250,15 euros, propone una subida hasta alcanzar los 437,12 euros para "evitar acumular un desfase como el ocurrido en la última década, cuando los precios quedaron congelados mientras todos los gastos subían cada año. Una actualización periódica daría estabilidad al sector".

La Coordinadora ha lamentado que, con el acuerdo firmado, la Junta "no haya dado solución a una asignatura pendiente" y ha defendido su propuesta de subida gradual porque "aunque haya ocupación total --en las escuelas--, no son sostenibles por el aumento de gastos laborales y los derivados de la aplicación del nuevo decreto".

El pasado mes de mayo, la Consejería de Educación acordaba con las principales patronales de los centros del primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) y con el sindicato FSIE una subida del precio de la plaza de alrededor de un 4%, lo que supondrá un incremento presupuestario para la Junta de diez millones de euros hasta destinar a este ciclo 300 millones al año. El precio de la plaza se situará en los 250,15 euros.

La Junta además tiene un programa de ayuda a las familias, a través del que financia la educación gratuita en los tramos de 2 años y de 1 (a partir de este septiembre) y bonificaciones según renta en el tramo de 0 años, además del comedor escolar y el aula matinal en cada uno de esos tres tramos de edad. Además, se ha acordado una actualización "automática" anual del precio todos los meses de septiembre (a partir de septiembre de 2027), igual que ocurre con el módulo de otros gastos de la red concertada.

Este punto, no obstante, se detallará "en próximas reuniones". De esta forma, "se impulsa un modelo de financiación más estable con una perspectiva más clara para el sector, que además dispondrá de un adelanto del pago por parte de la Junta en el mes de septiembre para que dispongan de liquidez suficiente en el inicio del curso escolar", han remarcado desde la Consejería. En 2027, pues, tendrán la actualización pactada en enero hasta los 250,15 (diez euros aproximadamente) y la actualización automática en septiembre de ese mismo año.