Competición de la Copa Covap. - COPA COVAP

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Copa Covap volverá a recorrer las ocho provincias andaluzas a partir de enero de 2027 en el marco de su 14ª edición, con la que renovará su "compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables", y que tendrá como principal novedad la incorporación del voleibol como deporte invitado.

Impulsada desde 2013 por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), esta iniciativa reunirá a cerca de 3.000 niños de entre diez y once años de edad, así como a sus familias, en torno a una "completa campaña educativa y deportiva para fomentar una alimentación equilibrada, la práctica de ejercicio físico y el bienestar emocional", según se expone en un comunicado de la propia entidad.

El plazo de inscripción para los equipos interesados en participar está disponible hasta el jueves 3 de diciembre a través de la web 'https://copacovap.es/participa-ahora/'.

La principal novedad de esta edición es la incorporación del voleibol como deporte invitado, un planteamiento con el que la Copa Covap amplía su oferta deportiva y "apuesta por dar visibilidad a otras disciplinas".

Esta nueva modalidad, que se pondrá a prueba inicialmente en cuatro de las ocho sedes provinciales, se disputará en formato de tres contra tres, con equipos mixtos y partidos que se decidirán al mejor de tres sets, de forma que los dos primeros se jugarán a once puntos, mientras que el tercero, en caso de ser necesario, se disputará a siete puntos.

PROGRAMA EDUCATIVO

La inteligencia artificial (IA) será el "eje central" de la campaña educativa de esta nueva edición, que abordará cómo esta tecnología "está transformando la vida cotidiana de niños y adolescentes y su influencia en la adquisición de hábitos saludables".

En este sentido, y a través de contenidos divulgativos, la Copa Covap analizará el papel de la IA en ámbitos como la alimentación, la práctica deportiva, el bienestar emocional, el aprendizaje y el uso responsable de la tecnología, prestando especial atención al desarrollo del pensamiento crítico y al acompañamiento de las familias.

Con este enfoque, la Copa Covap busca "fomentar valores fundamentales para que las nuevas generaciones crezcan de forma autónoma y consciente en un entorno cada vez más digitalizado".

Además, en cada una de las ocho sedes, un equipo de nutricionistas ofrecerá a las familias una charla centrada en la influencia de la inteligencia artificial en los hábitos alimentarios de los menores, proporcionando recomendaciones para aprovechar las posibilidades de estas herramientas.

Paralelamente, psicólogos especializados trabajarán con los participantes en sesiones educativas orientadas a "comprender cómo funciona la IA y promover su uso responsable, destacando la importancia de desarrollar habilidades propias, gestionar las emociones y mantener un equilibrio saludable entre el mundo digital y la vida cotidiana".

La Copa Covap contará este año con la colaboración de siete "entidades aliadas" que contribuirán a difundir sus mensajes. Se trata, en concreto, del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (Coitaoc), la Agencia Digital de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la asociación 5 al Día, la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD), la iniciativa Pantallas Amigas y la Confederación de Ampas de Andalucía (Codapa).

La Copa Covap también cuenta con el respaldo de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), dos entidades que acompañan al proyecto desde sus inicios.

'CHALLENGES' PARA LA INSCRIPCIÓN

Otra de las novedades de esta edición se encuentra en el proceso de inscripción, que incorpora un "nuevo desafío" para formalizar la candidatura de los equipos participantes, ya que deberán superar uno de los dos 'challenges' propuestos y enviar un vídeo que demuestre su ejecución.

Estos retos están diseñados para "poner a prueba tanto las habilidades individuales como la coordinación grupal, fomentando el trabajo en equipo, la cooperación y el compañerismo, valores fundamentales" de la Copa Covap. El vídeo deberá adjuntarse al formulario de inscripción disponible en 'https://copacovap.es/participa-ahora/'.

CALENDARIO DE LA COPA COVAP EN 2027

El calendario de la 14ª Copa Covap recorrerá las ocho provincias andaluzas durante los cuatro primeros meses de 2027 con un itinerario que comenzará el 17 de enero en Pozoblanco (Córdoba) y continuará el 31 de enero en Huétor Tájar (Granada).

En febrero, hará parada el día 7 en La Palma del Condado (Huelva), el 14 en Cártama (Málaga) y el 21 en Huércal de Almería. Ya en marzo, la iniciativa llegará el día 7 a Martos (Jaén) y el día 14 a San Juan de Aznalfarache (Sevilla), antes de cerrar la fase provincial el 4 de abril en San Fernando (Cádiz).

La Fase Final tendrá lugar los días 24 y 25 de abril en una localidad todavía por determinar, donde se darán cita los equipos clasificados de las ocho provincias andaluzas y cuyos campeones y subcampeones tendrán la oportunidad de "disfrutar de un campus de verano de una semana de duración, una experiencia que combina deporte, convivencia y aprendizaje", según se detalla en el comunicado.

En cada una de las ocho sedes provinciales participarán 26 equipos de fútbol y baloncesto, distribuidos en 14 de fútbol, seis de baloncesto femenino y seis de baloncesto masculino. Además, en cuatro de estas sedes se incorporará el voleibol como deporte invitado, con la participación de cuatro equipos adicionales, elevando a 30 el número total de conjuntos participantes.

Asimismo, las ocho sedes contarán con el renovado espacio 'Muévete con Covap', una zona dedicada al ocio activo en la que pequeños y pequeñas, y mayores, podrán "disfrutar de nuevas propuestas recreativas durante toda la jornada, promoviendo el tiempo de calidad en familia".

La Copa Covap cuenta en esta edición con cuatro patrocinadores que respaldan el proyecto; en concreto, la Fundación Unicaja, Volvo, Culligan y John Smith, firma encargada de vestir las equipaciones.