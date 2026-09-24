Córdoba abre su espacio en Madridjoya como la gran 'Ciudad Europea de la Joyería' tras conseguir la IGP

El Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) inauguran el estand de la ciudad en la nueva edición de Madridjoya, que se celebra en el recinto ferial Ifema-Madrid del 24 al 27 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) han inaugurado este jueves oficialmente el estand de la ciudad en la nueva edición de Madridjoya, que se celebra en el recinto ferial Ifema-Madrid del 24 al 27 de septiembre. Se trata de un espacio estratégico desde el que Córdoba proyecta su condición de auténtica ciudad y capital europea de la joyería en un momento decisivo para el sector.

La presencia municipal en esta gran cita internacional está marcada por el hito de la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Joyería de Córdoba. Este reconocimiento histórico protege y certifica la calidad, la tradición artesanal y el prestigio de las piezas fabricadas en Córdoba, garantizando un sello de autenticidad diferenciador y blindando a las empresas locales ante los mercados globales.

"Hoy abrimos este espacio en Madridjoya no sólo para mostrar la excelencia de nuestras piezas, sino para proyectar al mundo la imagen de una Córdoba líder, que se presenta como la gran ciudad europea de la joyería gracias al impulso histórico de la IGP", ha resaltado la primera teniente de alcalde y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent.

En el estand de Madridjoya, el sector joyero cordobés muestra una sólida imagen de cohesión al acudir perfectamente vertebrado sobre los tres grandes pilares que garantizan su competitividad presente y su desarrollo futuro: la Asociación Provincial de Joyeros San Eloy, agrupando a las empresas y autónomos para canalizar la enorme capacidad productiva y la tradición comercial del sector; el Parque Joyero de Córdoba, como el mayor complejo industrial especializado de Europa, que ofrece además soporte y asistencia técnica directa durante el desarrollo del evento en Ifema, y el Centro de Referencia Nacional (CRN) Escuela de Joyería, núcleo de formación de alta cualificación, emprendimiento e innovación, clave para asegurar el relevo generacional y la atracción del talento.

Esta acción en Madridjoya se enmarca dentro de un continuo histórico de respaldo institucional por parte del Ayuntamiento de Córdoba y del Imdeec, acumulando más de un millón de euros en apoyos e incentivos directos al sector joyero local. Esta trayectoria abarca desde el plan de rescate implementado en 2020 para amortiguar los efectos de la crisis del Covid-19, pasando por el lanzamiento en 2022 de la Marca de Garantía Joyería de Córdoba, la financiación integral y soporte al proceso técnico liderado junto a la Asociación San Eloy para la consecución de la IGP, hasta la creación en 2024 de una línea específica de ayudas a la expansión internacional que concede hasta 30.000 euros por empresa para la participación en ferias y eventos de gran escala.

Según ha explicado Torrent, "estar al lado del sector joyero significa apoyarlo en los momentos clave y en los hitos históricos como la obtención de la IGP", a la vez que ha resaltado que ahora se vuelcan los esfuerzos en "visibilizar esta protección internacional y convertirla en una oportunidad comercial para las empresas". "Ese es nuestro modelo: estar presentes en ferias clave acompañando a la industria donde realmente hay negocio", ha subrayado.

Con esta apertura oficial en Ifema --que ha contado con respaldo institucional y la presencia de representantes del sector-- Córdoba consolida su liderazgo como epicentro de la producción joyera, concentrando más del 60% de la producción nacional y el 95% de la andaluza. Durante las jornadas de la feria, del 24 al 27 de septiembre, el estand cordobés se convertirá en el punto de encuentro clave para comercializar la marca 'Joyería de Córdoba', aunando tradición, protección jurídica, potencia fabril y formación de excelencia.