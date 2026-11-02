Córdoba buscará su mejor postre de Comercio Justo en una jornada de cocina, degustaciones gratuitas y premios

Programa de 'Justo y en su punto', una cita gastronómica abierta a toda la ciudadanía el sábado 7 de noviembre, en el Ecomercado del Bulevar Gran Capitán de Córdoba. - IDEAS

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba organiza 'Justo y en su punto', una cita gastronómica abierta a toda la ciudadanía que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, a partir de las 11,00 horas, en el Ecomercado del Bulevar Gran Capitán, con el fin de buscar el mejor postre de Comercio Justo en una jornada de cocina, degustaciones gratuitas y premios.

Según detallan desde la organización, el Ecomercado del Bulevar Gran Capitán se convertirá en un espacio para disfrutar de la repostería artesana, aprender a cocinar y descubrir cómo nuestras decisiones de consumo pueden contribuir a un mundo más justo. Bajo el nombre de 'Justo y en su punto', la ciudadanía podrá disfrutar de cocina en directo, degustaciones gratuitas de dulces artesanos y un divertido concurso de postres con premio.

La actividad está promovida por el Consistorio, a través de su Delegación de Solidaridad y Cooperación, y organizada en colaboración con Ideas, en el marco de los compromisos de Córdoba como integrante de la campaña internacional Ciudades por el Comercio Justo. Esta iniciativa promueve un consumo responsable que favorece unas relaciones comerciales más equitativas, condiciones laborales dignas y el respeto al medioambiente.

La jornada comenzará a las 11,00 horas con un 'showcooking' a cargo de Adela, repostera artesana de Panzamorena, que enseñará al público a preparar deliciosas galletas utilizando ingredientes de Comercio Justo y ecológicos. Tras la demostración, las asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de galletas, dulces artesanos y bebidas.

A partir de las 11,50 horas llegará el concurso ciudadano al mejor postre de Comercio Justo de Córdoba. Cualquier persona podrá participar llevando un dulce elaborado en casa con al menos un ingrediente de Comercio Justo. El jurado valorará el sabor, la originalidad, la presentación y el uso de ingredientes de Comercio Justo, ecológicos, locales o de temporada. Entre los premios habrá cestas de productos de Comercio Justo y una experiencia para dos personas en los Baños Árabes de Córdoba.

Más allá de su atractivo gastronómico, 'Justo y en su punto' quiere demostrar que consumir de manera responsable también puede ser una experiencia deliciosa. Su celebración en el Ecomercado refuerza la conexión entre el Comercio Justo, la producción ecológica, el consumo local y la economía social, contribuyendo a construir una Córdoba más sostenible y comprometida con la justicia global.

La actividad es gratuita y está abierta a toda la ciudadanía hasta completar aforo. Una oportunidad para disfrutar en familia, descubrir nuevos sabores y conocer el lado más dulce del Comercio Justo. Colaboran el Ecomercado de Córdoba, Panzamorena y la Escuela de Hostelería.