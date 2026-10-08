Córdoba consolida su posición en España como "enclave estratégico" de la industria de la defensa

Estand del Ayuntamiento de Córdoba en Indudef en el Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones (CEFC). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) se convierte estos días con Indudef 2026 en punto de encuentro de las principales empresas, instituciones y agentes de un sector estratégico para la economía y la soberanía industrial y tecnológica, situando a la ciudad en el centro de las relaciones empresariales que se generan en torno a esta industria y consolidando así su posición en España como "enclave estratégico" de esta industria.

Según ha destacado el Ayuntamiento, la celebración de este encuentro adquiere "una especial relevancia para Córdoba, porque permite poner en contacto directo al tejido empresarial cordobés con las grandes compañías que lideran el sector de la Defensa, en un momento en el que la ciudad ya cuenta con empresas implantadas y proyectos vinculados a esta actividad y en el que se generan y se seguirán generando nuevas oportunidades de desarrollo industrial y tecnológico".

Indudef permite, además, proyectar esta realidad ante las principales compañías nacionales e internacionales del sector. Indra, Escribano Mechanical & Engineering, Ghenova y Santa Bárbara Sistemas, entre otras empresas, forman parte de un ecosistema empresarial que ya tiene presencia en Córdoba y que encuentra en la ciudad un espacio para el desarrollo de nuevas capacidades industriales, tecnológicas y logísticas.

La presencia en Córdoba de estas compañías y de otros agentes especializados permite también dar a conocer las capacidades del tejido productivo cordobés y facilitar nuevas conexiones empresariales en ámbitos como la digitalización, la ingeniería, la fabricación avanzada, la innovación y la logística. De este modo, la celebración de Indudef genera un marco de encuentro que puede favorecer nuevas colaboraciones entre grandes empresas del sector y las pymes, startups, profesionales y centros educativos de la ciudad.

Para Córdoba, "uno de los principales valores de Indudef es precisamente que estas relaciones puedan tener continuidad más allá de la propia feria y se traduzcan en oportunidades de negocio, proyectos de colaboración y nuevas vías de participación de las empresas cordobesas en las cadenas de valor de una industria en crecimiento".

La celebración de Indudef contribuye, también, a "reforzar la visibilidad de Córdoba ante un sector que está incrementando sus capacidades industriales y tecnológicas y que demanda nuevos proveedores, conocimiento especializado y servicios avanzados".

Al respecto, la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, ha señalado que "Indudef sitúa a Córdoba en el centro de las decisiones de la industria de la Defensa", a la vez que ha manifestado que "el objetivo es que esta gran concentración de conocimiento y negocio se traduzca en oportunidades reales para las pymes, los emprendedores y el talento de la ciudad".