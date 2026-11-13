Córdoba despide en la Catedral a las víctimas de Urda con el recuerdo de Adamuz "no cicatrizado"

Misa funeral por las víctimas del ferroviario de Urda. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Córdoba ha acogido este viernes una misa funeral en sufragio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en la localidad toledana de Urda, en el que fallecieron 69 personas y más de 200 resultaron heridas. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien ha presidido la celebración, ha señalado que "el dolor de una herida no cicatrizada sigue vivo y se multiplica ante una nueva tragedia que causa tristeza y perplejidad".

La convocatoria ha reunido en el templo cordobés no solo a numerosos fieles, sino también a autoridades civiles, autonómicas y militares, entre ellas el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Adolfo Molina; el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Pareja, y el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo Rodríguez, según ha detallado la Diócesis en una nota.

En su homilía, el prelado ha comenzado expresando su "cercanía, apoyo y oración" con las familias que "han sufrido el fallecimiento de sus seres queridos en el desgraciado accidente ferroviario ocurrido en Urda", así como con los numerosos heridos, "para tratar de aliviar su dolor".

Asimismo, el obispo ha recordado el reciente siniestro de Adamuz, indicando que "ante situaciones así, alguno puede llegar a preguntarse dónde estaba Dios; porque una tragedia como la de Urda deja en el aire muchas preguntas sin respuesta, aunque resulta evidente que sin Dios no podemos responder a ninguna", ha señalado.

"Si de algo podemos estar seguros es de que Dios no permanece impasible ante nuestro dolor ni ante la muerte de sus amigos", ha manifestado Fernández, quien también se ha dirigido a las familias de las víctimas para trasladarles que "el Señor llora con vosotras" y "seguirá siempre a vuestro lado, como nuestra Iglesia, que desde el primer momento os ha acompañado".

Además, el prelado ha afirmado que, "respetando el orden natural, el Señor no evitó el accidente, pero estaba allí" revestido de bombero, de sanitario, de guardia civil, de vecino y de sacerdote "para curar heridas, rescatar, perdonar y ungir a los moribundos". "Él estaba allí, y el que lloró con la muerte de su amigo Lázaro llora con las familias de los fallecidos en Urda", ha apostillado.