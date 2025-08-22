Córdoba promociona su Festival de Piano Rafael Orozco en Varsovia de la mano del Instituto Chopin.

CÓRDOBA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Córdoba promociona el Festival de Piano Rafael Orozco en Varsovia de la mano del Instituto Fryderyk Chopin, una acción que consolida esta cita cultural como un referente internacional de primer nivel. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, y el director artístico del Festival, Juan Miguel Moreno Calderón, se encuentran en la capital polaca con una agenda de trabajo centrada en dar a conocer un festival que cumple 23 años y que ha contado con la participación de pianistas de renombre de 30 nacionalidades distintas.

Según ha informado el Ayuntamiento, esta acción se enmarca en el acuerdo suscrito entre el Consistorio cordobés y el Instituto Fryderyk Chopin de Varsovia en el mes de noviembre por el que ambas partes se comprometían a colaborar en la promoción e impulso de las actividades relacionadas con el piano que desarrollan tanto la institución polaca como el Ayuntamiento, a través del Festival de Piano Rafael Orozco.

Tanto el alcalde, como Albás y Moreno Calderón, han participado este viernes en una reunión con los responsables del Instituto Chopin con el objetivo de avanzar en los objetivos de dicho convenio. "Es un acuerdo que nos abre un escenario muy interesante porque enlaza nuestro Festival, que está en una etapa de gran auge dada su creciente notoriedad, con una institución que goza de amplio reconocimiento en todo el mundo", ha dicho Bellido.

Al respecto, el regidor ha recordado que su Concurso Internacional de Piano, fundado en 1927, es "el más longevo de todos los existentes y uno de los de mayor notoriedad a nivel internacional, habiendo proyectado a la escena internacional a numerosos pianistas de máximo nivel".

En este sentido, "para el Festival de Piano Rafael Orozco --ha apuntado el alcalde-- es muy importante este acuerdo, porque nos sitúa de la mano de una institución de gran prestigio y evidencia que estamos en la línea de crecimiento e impulso adecuada".

En este encuentro se han sentado las líneas de trabajo para mantener esta línea de colaboración con especial interés en la edición de 2027, fecha en la que el certamen impulsado por el Instituto Chopin, celebra su centenario consagrado como el festival con mayor reconocimiento a nivel internacional en su ámbito.

Además de esta reunión, este sábado tendrá lugar una presentación oficial del Festival de Córdoba en Varsovia, seguido de un concierto a cargo de Emin Kiourtchiam, pianista cordobés de origen armenio que es un virtuoso en su ámbito. Este concertista internacional tocará un programa con obras de Beethoven, Chopin, Scriabin y Prokofiev.