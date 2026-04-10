Córdoba será epicentro de la Inmunología con la participación de 600 investigadores de toda España en el Congreso SEI

Cartel del Congreso SEI, que se celebrará en Córdoba. - SEI

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Inmunología (SEI) ha elegido la ciudad de Córdoba como sede de su 46º Congreso Nacional, que tendrá lugar del 16 al 18 del presente abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones y que congregará, llegados de toda España, a cerca de 600 investigadores, docentes y especialistas centrados en el estudio del sistema inmunitario.

A este respecto y según ha informado la SEI en una nota, la presidenta del congreso y jefa de Inmunología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, la doctora Aurora Jurado, ha asegurado que "este congreso será la plataforma idílica para intercambiar conocimiento, impulsar la formación de jóvenes investigadores y la proyección científica, dentro y fuera de nuestras fronteras".

Para ello, se ha elaborado un programa científico de alto nivel que abordará cuestiones de máxima actualidad, como el desarrollo de nuevas inmunoterapias, y los avances más relevantes en inmunología básica, clínica y traslacional, con especial atención a las tecnologías emergentes al servicio de la Inmunología.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, la doctora Silvia Sánchez-Ramón, ha destacado que la nueva edición del Congreso del SEI "gira en torno a una serie de ejes que constituyen un cambio de paradigma en el modelo de medicina actual, hacia un modelo predictivo y preventivo mediante diversas estrategias".

Por un lado, se tratará sobre "biomarcadores inmunológicos o perfiles inmunitarios personalizados desde el punto de vista diagnóstico y, por otro, desde el punto de vista terapéutico, en estrategias de intervención temprana que permitan identificar riesgos de enfermedad, en algunos casos antes de que aparezcan los síntomas clínicos, como es el caso del despistaje neonatal de inmunodeficiencias o el nuevo despistaje de la diabetes mellitus, entre otros".

El congreso cuenta con el respaldo institucional de Su Majestad la Reina, Doña Letizia Ortiz, encabezando el Comité de Honor, reforzando así la relevancia y proyección del encuentro científico, junto con el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno.