Córdoba TechPark acoge un encuentro de asociaciones del metal del sur de España

Encuentro de asociaciones del metal del sur de España. - CÓRDOBA TECHPARK

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque Tecnológico de Córdoba, Córdoba TechPark, ha sido el escenario de un encuentro de trabajo que ha reunido a las principales asociaciones empresariales del sector del metal del sur de España, con el objetivo de coordinar estrategias comunes y reforzar su capacidad de interlocución a nivel nacional.

Según ha indicado Córdoba TechPark en una nota, durante la reunión, las organizaciones participantes han abordado asuntos como el estado de la negociación del Convenio Estatal del Metal (CEM), que "lleva más de dos años vencido", así como la necesidad de "avanzar en una mayor coordinación para dar respuesta a los desafíos que afronta el sector".

"Este espacio de diálogo ha permitido compartir diagnósticos, identificar líneas de actuación conjuntas y explorar nuevas vías de colaboración entre territorios", ha explicado el presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales del Metal de Córdoba (Femeco) y de la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba (Asemeco), Ludwig Wagner.

En el encuentro han participado representantes de la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla (Fedeme), la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) y Asemeco, que ha ejercido como anfitriona.

La celebración de esta jornada en Córdoba TechPark refuerza su papel como punto de encuentro para el tejido empresarial y como espacio idóneo para la generación de sinergias, el impulso de la cooperación interterritorial y el desarrollo de iniciativas estratégicas para sectores clave de la economía.