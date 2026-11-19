Cortada en Guarromán (Jaén) la A-4 en sentido Córdoba por el vuelco de un camión sin heridos - DGT

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-4 permanece cortada al tráfico en sentido Córdoba a la altura de la localidad jiennense de Guarromán desde primera hora de este jueves 19 de noviembre por el vuelo de un camión en el que no se han registrado heridos.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el vuelco del camión ha provocado el corte total de la vía en el kilómetro 285, donde se ha establecido un desvío alternativo por la vía de servicio.

La DGT y el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía recomiendan a los conductores extremar la precaución a su paso por esta zona.