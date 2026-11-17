MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes la subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, hasta los 1.286 euros al mes en catorce pagas (1.500 euros en 12 pagas), así como la deducción fiscal para que no tribute en el IRPF.

Este incremento supone 910 euros más de ingresos anuales y 65 euros más al mes para sus perceptores, pero se encuentra por debajo de lo que reclamaban CCOO y UGT (+7%) y por encima de lo recomendado por el comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI (+4,9%).

¿A QUIÉN AFECTA LA SUBIDA?

El proyecto contempla que la revisión salarial no afectará a aquellos sueldos profesionales que, en conjunto y en cómputo anual, ya superen los 18.004 euros mínimos previstos. Sólo deberán incrementarse aquellos salarios que queden por debajo de dicho umbral anual hasta alcanzarlo.

ASÍ QUEDA LA TABLA SALARIAL

En años anteriores el incremento del SMI se ha aplicado con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta tabla recoge el SMI para 2027 en 12 y 14 pagas según el número de horas trabajadas a la semana.

¿CÓMO TRIBUTARÍAN LAS RENTAS BAJAS?

Los trabajadores que perciban el nuevo SMI no tributarán por IRPF, mientras que aquellos cuyos salarios superen los 18.004 euros anuales podrían estar sujetos a este impuesto.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la nueva deducción para que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) continúen sin tributar ante la nueva subida planeada para el año 2027.

Es recomendable que los perceptores del salario mínimo y los ingresos más modestos presenten la Declaración de la Renta el próximo año si su nómina soporta retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que en algunos casos tendrán derecho a la devolución de dichas cantidades.

De cara a la Declaración de la Renta de 2026, que se presenta en 2027, la deducción en el IRPF para el SMI será de 590,89 euros anuales cuando los rendimientos íntegros del trabajo sean iguales o inferiores al SMI de 2026, fijado en 17.094 euros anuales, y se irá reduciendo de forma progresiva hasta desaparecer a partir de los 20.048,45 euros anuales.

Para quienes tengan rendimientos íntegros del trabajo superiores al SMI pero inferiores a 20.048,45 euros anuales en 2026, la deducción se calculará restando a esos 590,89 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 17.094 euros anuales.

¿CÓMO QUEDA EN LA NÓMINA?

Los perceptores del SMI podrán calcular cuál será su salario neto una vez descontadas las cotizaciones a la Seguridad Social, como ocurre con cualquier nómina. Estas incluyen las contingencias comunes (4,70%), la cotización por desempleo (1,55% en los contratos indefinidos y 1,60% en los temporales) y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que será del 0,17% en 2027.

¿CÓMO ES EN OTROS PAÍSES?

El salario mínimo interprofesional (SMI) español de 2026 es de 1.425 euros al mes en doce pagas en 2026, siendo este el octavo más elevado de entre los 22 países de la Unión Europea que tienen fijado uno por ley, según los datos publicados por Eurostat durante el verano.

Las nóminas más elevadas corresponden a Luxemburgo (2.771 euros), Irlanda (2.391 euros), Alemania (2.343 euros), Países Bajos (2.338 euros), Bélgica (2.234 euros), Francia (1.867 euros) y Eslovenia (1.482 euros).

En el extremo opuesto, el salario mínimo más bajo se encuentra en Bulgaria (620 euros), Letonia (780) y Rumanía (825). Italia, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia no tienen salario mínimo fijado por ley, al igual que Islandia, Suiza y Noruega.

¿POR QUÉ HAY PAÍSES EUROPEOS QUE NO TIENE SALARIO MÍNIMO LEGAL?

Países como Suiza, Noruega, Dinamarca o Austria no tienen un salario mínimo interprofesional fijado por ley porque han optado por un modelo basado en negociación colectiva fuerte, alta cobertura sindical y, en el caso suizo, un sistema descentralizado.

En los modelos nórdicos, los sindicatos temen que un SMI impuesto debilite la negociación colectiva, que históricamente ha producido sueldos altos y baja desigualdad.