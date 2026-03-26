El Corte Inglés de Genil (Granada) abrirá todos los festivos de los próximos meses de abril y mayo

Archivo - Área de nutrición y bienestar de El Corte Inglés Genil. - DIEGO LAFUENTE / EL CORTE INGLÉS - Archivo

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés de Genil, en Granada capital, podrá abrir sus puertas los días festivos de los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, además de los 16 festivos de apertura previamente autorizados por la Junta de Andalucía en virtud de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) aprobada el pasado año. Así lo han dado a conocer desde la cadena, que señala que el único día de los dos próximos meses en que El Corte Inglés de Genil permanecerá cerrado será el 1 de mayo.

Además, en un comunicado, señalan que durante esta Semana Santa los dos centros de El Corte Inglés en Granada, Arabial y Genil abrirán el jueves santo, mientras que el viernes santo y Domingo de Resurrección será únicamente el centro de Genil el que permanezca abierto de 11,00 a 21,00 horas en virtud de la ZGAT.

El Corte Inglés señala que la ZGAT de Granada aprobada el pasado año por el gobierno andaluz a propuesta del Ayuntamiento de Granada, determina que aquellos comercios que superen los 300 metros cuadrados de superficie y que se encuentren dentro del área delimitada por el consistorio granadino como Zona de Gran Afluencia Turística, podrán abrir durante el periodo establecido por la misma norma, que en este caso se circunscribe a los meses de abril, mayo, septiembre y octubre.

Todo ello sin perjuicio de la apertura autorizada por la propia Junta de Andalucía de 16 festivos a lo largo del año, que se concentran principalmente en noviembre, diciembre y enero, coincidiendo con la campaña navideña y las rebajas.