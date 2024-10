Cosmopoética cruza su ecuador con Millás, Arsuaga y los poetas Hollie McNish y Michael Pedersen

CÓRDOBA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de Cosmopoética 2024 cruza este miércoles su ecuador con una amplia programación que ha comenzado por la mañana con nuevas sesiones de los programas 'Cosmosocial' y 'Cosmojoven'. Por la tarde, se producirá un nuevo 'Cosmoencuentro' con la presencia del célebre escritor Juan José Millás y el paleoantropólogo y escritor Juan Luis Arsuaga.

Según ha informado la organización en una nota, el acto comenzará a las 19,00 horas en la Sala Orive, pero las invitaciones para poder acceder al recinto se repartirán a partir de las 18,00 horas en el hall de entrada de este espacio cultural, siendo posible retirar una única invitación por persona.

La sesión de 'Cosmoversos' de las 20,00 horas la protagonizarán por último dos poetas británicos, Hollie McNish y Michael Pedersen, que leerán algunos de sus poemas más recientes y charlarán sobre su forma de afrontar la escritura poética.

Hollie McNish es una poeta y autora que vive entre Glasgow, Escocia y Cambridge, Inglaterra. Le encanta escribir y ganó el premio Ted Hughes a la nueva obra de poesía por sus memorias poéticas sobre la maternidad. Ha publicado cinco colecciones más de poesía y prosa, las dos últimas de las cuales fueron bestsellers del 'Sunday Times'.

Por su parte, Michael Pedersen es un escritor y poeta escocés que ha recibido diversos galardones a lo largo de su carrera y vinculado con la Universidad de Edimburgo. Su debut en prosa, 'Boy Friends', fue publicado por Faber & Faber con excelentes críticas. Ha producido tres colecciones de poesía, la más reciente de las cuales es 'The Cat Prince & Other Poems', ganó el premio Books Are My Bag Readers Award a la mejor poesía de 2023.